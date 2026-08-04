خطوة أخيرة.. العقود على طاولة محمد صلاح وطرابزون ينتظر التوقيع

اقترب نادي طرابزون سبور التركي من حسم صفقة التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، بعدما دخلت المفاوضات مراحلها النهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "Milliyet" التركية، أرسلت إدارة طرابزون سبور العقد الرسمي إلى محمد صلاح، في انتظار موافقته النهائية والتوقيع على الاتفاق، تمهيدًا للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأضافت الصحيفة أن قائد منتخب مصر يقضي إجازته الصيفية في اليونان، بينما يترقب مسؤولو النادي التركي رده على العقد المرسل، من أجل استكمال الإجراءات الأخيرة الخاصة بالتعاقد.

وأشارت إلى أن الطرفين توصلا في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي حول معظم بنود الصفقة، ولم يتبق سوى إنهاء بعض الإجراءات الشكلية قبل الإعلان الرسمي.

وأكد التقرير أن إدارة طرابزون سبور تستعد لتنظيم استقبال خاص للنجم المصري فور وصوله إلى تركيا، وسط حالة من الحماس بين جماهير النادي التي تنتظر إتمام الصفقة.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن طرابزون سبور يخطط لمواصلة تدعيم صفوفه بعد حسم ملف محمد صلاح، إذ يدرس التعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الحالي، في ظل عدم اقتناع الجهاز الفني بالمستوى الذي قدمه بيير إيميريك أونواتشو خلال فترة الإعداد.