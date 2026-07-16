طريقة عمل الكاتشب في المنزل.. بمكونات بسيطة وطعم ينافس الجاهز

يعد الكاتشب من أكثر الصلصات استخدامًا إلى جانب الوجبات المختلفة، ويمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة، مع التحكم في كمية السكر والملح والمواد الحافظة، للحصول على مذاق طبيعي يناسب جميع أفراد الأسرة.

المكونات

- 1 كيلو طماطم حمراء ناضجة.

- 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

- ربع كوب خل أبيض.

- 3 ملاعق كبيرة سكر (أو حسب الرغبة).

- ملعقة صغيرة ملح.

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

- ربع ملعقة صغيرة مسحوق ثوم.

- ربع ملعقة صغيرة مسحوق بصل.

- رشة قرفة ورشة قرنفل مطحون (اختياري).

طريقة التحضير

1. تغسل الطماطم جيدًا وتُقطع إلى مكعبات، ثم توضع في قدر على نار متوسطة حتى تذبل وتخرج عصارتها.

2. تُخلط الطماطم في الخلاط، ثم تُصفى للحصول على قوام ناعم وخالٍ من القشور والبذور.

3. يعاد الخليط إلى النار، ويُضاف إليه معجون الطماطم والخل والسكر والملح والتوابل.

4. يُترك على نار هادئة مع التقليب من حين لآخر لمدة 30 إلى 45 دقيقة، حتى يصبح القوام كثيفًا.

5. يُترك الكاتشب حتى يبرد تمامًا، ثم يُحفظ في زجاجة أو برطمان معقم ومحكم الغلق داخل الثلاجة.

نصائح لنجاح الوصفة

- استخدمي طماطم ناضجة للحصول على لون أحمر طبيعي ومذاق غني.

- إذا كان القوام سائلًا، اتركيه على النار فترة أطول حتى يتركز.

- يمكن تعديل كمية السكر أو الخل حسب الرغبة.

- يحفظ في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين عند استخدام أدوات نظيفة ومعقمة.