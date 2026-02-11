أبرزها الكاتشب.. 5 أطعمة مصنعة تهدد صحتك أكثر مما تتوقع

في عالم اليوم المليء بالخيارات الغذائية السريعة والمغريات المصنعة، يظن الكثيرون أن بعض الوجبات الخفيفة والمعلّبة آمنة أو قليلة الضرر. لكن الحقيقة أن طعمها اللذيذ قد يخفي مكونات تؤثر سلبًا على صحتك على المدى الطويل.

ذكرت تقارير موقع "Fox News" أن هناك خمس أطعمة مصنّعة قد تكون أخطر على صحتك مما يظنه الكثيرون. هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة، زيوت صناعية، ومثبتات قد تؤثر على التمثيل الغذائي وتزيد مخاطر السمنة وأمراض القلب.

1. الكاتشب: السكر الخفي في وجبتك

الكاتشب التجاري يحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة، والتي قد ترفع السعرات الحرارية اليومية دون أن تشعر بذلك. الاستهلاك المتكرر له يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الأيضية ويزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

2. الزبادي المنكه: لا تدع النكهة تخدعك

الزبادي المنكه مليء بالسكريات المضافة والمحليات الصناعية والمثبتات. لتجنب هذه المخاطر، يُنصح بتناول الزبادي العادي وإضافة الفاكهة الطازجة أو العسل الطبيعي منزليًا، للحصول على وجبة صحية ومغذية أكثر.

3. البسكويت المملح: وجبة خفيفة مضرة

رغم أن البسكويت المملح أو "المقرمشات" يبدو خيارًا بسيطًا، إلا أنه غني بالدقيق المكرر، السكريات، والزيوت غير الصحية. يمكن استبداله بخيارات صحية مثل بسكويت اللوز أو رقائق البطاطس المصنوعة منزليًا لدعم الشعور بالشبع وتحسين الصحة الأيضية.

4. ألواح الحلوى: طاقة بلا فائدة

تحتوي أغلب ألواح الحلوى على نشويات مكررة، زيوت بذور، ومواد مضافة صناعية، مع قيمة غذائية منخفضة جدًا. تناولها بشكل متكرر يؤثر على الصحة الأيضية ويزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب.

5. بسكويت الآيس كريم: قطعة من المعالجة الشديدة

مخاريط أو بسكويت الآيس كريم يُصنّع غالبًا من دقيق مكرر، سكريات مضافة، زيوت غير صحية، ومضافات صناعية. طبيعتها المعالجة تجعل قيمتها الغذائية منخفضة، وقد يزيد تأثيرها السلبي عند تناولها مع الآيس كريم التجاري.