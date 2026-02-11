قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
أبرزها الكاتشب.. 5 أطعمة مصنعة تهدد صحتك أكثر مما تتوقع

ولاء خنيزي

في عالم اليوم المليء بالخيارات الغذائية السريعة والمغريات المصنعة، يظن الكثيرون أن بعض الوجبات الخفيفة والمعلّبة آمنة أو قليلة الضرر. لكن الحقيقة أن طعمها اللذيذ قد يخفي مكونات تؤثر سلبًا على صحتك على المدى الطويل.

ذكرت تقارير موقع "Fox News" أن هناك خمس أطعمة مصنّعة قد تكون أخطر على صحتك مما يظنه الكثيرون. هذه الأطعمة غالبًا ما تحتوي على سكريات مضافة، زيوت صناعية، ومثبتات قد تؤثر على التمثيل الغذائي وتزيد مخاطر السمنة وأمراض القلب.

1. الكاتشب: السكر الخفي في وجبتك

الكاتشب التجاري يحتوي على كميات كبيرة من السكريات المضافة، والتي قد ترفع السعرات الحرارية اليومية دون أن تشعر بذلك. الاستهلاك المتكرر له يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة الأيضية ويزيد خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

2. الزبادي المنكه: لا تدع النكهة تخدعك

الزبادي المنكه مليء بالسكريات المضافة والمحليات الصناعية والمثبتات. لتجنب هذه المخاطر، يُنصح بتناول الزبادي العادي وإضافة الفاكهة الطازجة أو العسل الطبيعي منزليًا، للحصول على وجبة صحية ومغذية أكثر.

3. البسكويت المملح: وجبة خفيفة مضرة

رغم أن البسكويت المملح أو "المقرمشات" يبدو خيارًا بسيطًا، إلا أنه غني بالدقيق المكرر، السكريات، والزيوت غير الصحية. يمكن استبداله بخيارات صحية مثل بسكويت اللوز أو رقائق البطاطس المصنوعة منزليًا لدعم الشعور بالشبع وتحسين الصحة الأيضية.

4. ألواح الحلوى: طاقة بلا فائدة

تحتوي أغلب ألواح الحلوى على نشويات مكررة، زيوت بذور، ومواد مضافة صناعية، مع قيمة غذائية منخفضة جدًا. تناولها بشكل متكرر يؤثر على الصحة الأيضية ويزيد من مخاطر السمنة وأمراض القلب.

5. بسكويت الآيس كريم: قطعة من المعالجة الشديدة

مخاريط أو بسكويت الآيس كريم يُصنّع غالبًا من دقيق مكرر، سكريات مضافة، زيوت غير صحية، ومضافات صناعية. طبيعتها المعالجة تجعل قيمتها الغذائية منخفضة، وقد يزيد تأثيرها السلبي عند تناولها مع الآيس كريم التجاري.

أطعمة مصنّعة أطعمة مصنعة الكاتشب الزبادي البسكويت المملح ألواح الحلوى بسكويت الآيس كريم

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

الطقس

رياح وأتربة وحرارة مرتفعة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة

العزلة الاجتماعية

هل العزلة الاجتماعية حامية للإنسان؟.. الإفتاء تكشف مفاجأة

ترامب

جي دي فانس: ترامب لديه خيار بديل إذا لم يتم الاتفاق مع إيران

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

