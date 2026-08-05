الكويت: اختيار الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ضمن قائمة فوربس 2026 لأقوى الرؤساء التنفيذيين

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الأربعاء، عن اختيار نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة، الشيخ نواف سعود الناصر الصباح، كأعلى رئيس تنفيذي تصنيفا في دولة الكويت والرابع على مستوى الشرق الأوسط ضمن قائمة "فوربس الشرق الأوسط" لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2026.

وأكدت مؤسسة البترول الكويتية أن "الشيخ نواف الصباح يواصل حضوره ضمن نخبة القيادات التنفيذية في المنطقة للعام الرابع على التوالي محافظا على مكانه بين أفضل عشرة رؤساء تنفيذيين بالشرق الأوسط في إنجاز يعكس استمرارية التميز القيادي والأثر المؤسسي الذي حققته مؤسسة البترول الكويتية على المستويين الإقليمي والدولي".

وذكرت أن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2026 تضم نخبة من 102 رائد أعمال من 21 دولة يقودون أكبر الشركات وأكثرها تأثيرا في المنطقة.