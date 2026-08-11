أرسنال يستهدف التعاقد مع كريستيان روميرو

دخل نادي آرسنال الإنجليزي سباق التعاقد مع الأرجنتيني كريستيان روميرو، قائد ومدافع توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء اهتمام أرسنال بروميرو في ظل رغبة المدير الفني ميكيل أرتيتا في تدعيم خط الدفاع، وذلك عقب إصابة ويليام ساليبا ويورين تيمبر قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقالت تقارير صحفية بأن آرسنال تقدم بعرض للتعاقد مع المدافع الأرجنتيني، لكن توتنهام رفض فكرة انتقال قائده إلى الغريم المباشر، نظرًا لحساسية الصفقة بين الناديين.



وأضافت تقارير بريطانية أن روميرو أبدى ترحيبه بمغادرة توتنهام هذا الصيف، وسط اهتمام أيضًا من أتلتيكو مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، ما يزيد المنافسة على خدماته.

وكان يبلغ روميرو 28 عامًا، ويمتلك خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، بالإضافة لقدرته على بناء اللعب والصلابة الدفاعية، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لتعزيز دفاع أرسنال.