منتصف الليل.. منتخب ناشئات الطائرة يختتم مشواره أمام تايلاند في مونديال تشيلي

يختتم منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا مشواره في دور المجموعات ببطولة العالم المقامة حاليًا في تشيلي، عندما يواجه نظيره التايلاندي في الثانية عشرة بعد منتصف الليل، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة.

ويبحث منتخب ناشئات الفراعنة عن تحقيق نتيجة إيجابية في ختام مشواره بالبطولة، بعدما واجه بداية صعبة خلال الجولات الماضية وتلقى أربع هزائم متتالية.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بالخسارة أمام الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-0، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام منتخب التشيك بنتيجة 3-1.

وفي ثالث مبارياته، خسر المنتخب الوطني أمام تركيا بثلاثة أشواط نظيفة، قبل أن يتعرض لهزيمة جديدة أمام منتخب تشيلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم.

ويشارك منتخب مصر في المجموعة التي تضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، والتشيك، وتركيا، وتايلاند، وتشيلي، حيث يسعى الفريق إلى إنهاء مشاركته بأفضل صورة ممكنة وتحقيق انتصاره الأول في البطولة.

قائمة منتخب مصر في بطولة العالم

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئات في البطولة كلًا من:

مريم محمود عبد العزيز، نور أشرف، هيا محمد، مريم محمد، جود عماد الدين، فاطمة شوشة، فاطيما أحمد سليمان، كارما محمد عبد المنعم، مريم هشام، ريناد وائل، كارلا أيمن، رودينا محمد بهجت، ياسمين وائل، وفرح أحمد فاروق.