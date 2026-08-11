طارق السيد: الزمالك نادي اللامنطق.. وإمام عاشور أفضل لاعب في مصر

قال طارق السيد نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك من الصعب أن ينافس على بطولات في الموسم الجديد ولكنه نادي "اللامنطق".

وأضاف السيد في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: لا يوجد انتماء بين اللاعبين، وحسام عبد المجيد اكد انه لديه خطة في الاحتراف والوصول إلى مستوى عال .

وتابع: الزمالك نادي اللامنطق وتتوقع منه أي شيء، ولكن الأمور صعبة للغاية داخل الفريق، وربما الأمور تكون صعبة في المنافسة في الموسم الجديد ولكن لم يتوقع احد بتتويج الزمالك بالدوري في الموسم الماضي ووصوله لنهائي الكونفدرالية.

وواصل: الأهلي به مشاكل في اوضة اللبس الأمر واضح للجميع بسبب فارق العقود ولذلك الاهلي خسر بطولات في الموسم الماضي

وقال: قرار الأهلي بالاستغناء عن بعض اللاعبين أصحاب العقود المرتفعة قرار رائع ولكن الأزمة مازالت متواجده ومازال هناك لاعبين اصحاب عقود مرتفعة.

وأكد أن إمام عاشور هو أفضل لاعب في مصر وكواليتي مختلف عن جميع اللاعبين ويريد تعديل عقده وهذا حقه.