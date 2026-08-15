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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لحظات رعب تحت الأرض .. تفاصيل انهيار حفرة على شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بقرية نامول

جانب من الواقعة
جانب من الواقعة
إبراهيم الهواري

في لحظات تحولت فيها محاولة البحث عن الآثار إلى مأساة كادت تنتهي بفقدان الأرواح، شهدت قرية نامول التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية واقعة مثيرة، بعدما انهارت حفرة عميقة داخل منزل عشوائي على شخصين أثناء قيامهما بأعمال حفر يُشتبه في أنها كانت بغرض التنقيب عن الآثار.

تفاصيل الواقعة 

البداية جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع انهيار داخل حفرة عميقة بأحد المنازل في القرية، ووجود شخصين أسفل الأنقاض، وسط حالة من الخوف والارتباك بين الأهالي.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، لتبدأ عملية إنقاذ محفوفة بالمخاطر، خاصة مع عمق الحفرة واحتمالية استمرار انهيار التربة.
وبمجرد وصول القوات، جرى الدفع بالمعدات اللازمة للتعامل مع الحفرة، بينما تجمع الأهالي حول موقع الواقعة للمساعدة في عمليات الإنقاذ، وسط محاولات للوصول إلى الشخصين المحتجزين أسفل التربة.

انهيار الحفرة

وبالفحص، تبين أن الشخصين كانا داخل الحفرة أثناء أعمال الحفر، قبل أن تنهار التربة بشكل مفاجئ عليهما، ليجدَا نفسيهما عالقين في عمق الحفرة.


وبجهود قوات الحماية المدنية، وبمساعدة الأهالي، تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى الشخصين واستخراجهما من الحفرة، وإنقاذهما قبل أن تتفاقم خطورة الموقف.


وتحرر محضر بالواقعة، فيما اتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، للوقوف على حقيقة أعمال الحفر وما إذا كانت تمت بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

القليوبية محافظة القليوبية طوخ الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

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