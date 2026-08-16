مريض نفسى.. الداخلية تكشف تفاصيل إساءة شخص لرجال الشرطة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالإساءة لضباط الشرطة بأحد أقسام الشرطة بالبحيرة والزعم بتعديهم عليه بالضرب.



بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود)، وتبين أنه معروف عنه بأوساط قاطنى المنطقة سكنه بعدم إتزانه النفسى ، وبإستدعاء والدته (ربة منزل - مقيمة بذات الدائرة) قررت بأن نجلها يعانى من إضطراب نفسى ودأب على نشر مقاطع فيديو تتضمن إدعاءات غير حقيقية ، ويتم علاجه لدى أحد الأطباء النفسيين بشكل دورى، وقدمت ما يُفيد ذلك .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وأخذ التعهد اللازم على أهليته بحسن رعايته .





