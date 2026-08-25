رئيس إنبي: ما حدث مع الحكم اعتراض وليس سلوك مشين

انتقد أيمن الشريعي، رئيس شركة الشرقية إنبي، العقوبة الموقعة على محمد بركات، مدرب الفريق، عقب واقعة اعتراضه على قرارات الحكم خلال إحدى مباريات الفريق، مؤكدًا أن وصف الواقعة بـ«السلوك المشين» مبالغ فيه.

وقال الشريعي، خلال تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، إن الإخطار الصادر بشأن العقوبة هو «إخطار العقوبة» ويتم إرساله إلى الفريقين، موضحًا أن تقرير الحكم يعد من الإجراءات السرية.

وأضاف: «مينفعش الحكم محمود ناجي يكتب اللي حصل.. ويكتب سلوك مشين، لان ده بيتكتب في تقرير، وده إجراء خطأ وقع فيه الحكم لان ده بيبقى سري».

وتابع رئيس شركة الشرقية إنبي: «سلوك مشين دي كلمة كبيرة أوي، أومال لو أنا شتمت الحكم ده هيبقى سلوك إيه؟ مشين برضه؟»، منتقدًا استخدام هذا الوصف في الواقعة.

وشدد الشريعي على ضرورة أن يتمتع الحكم بالسلطة التقديرية في التعامل مع المواقف المختلفة داخل الملعب، قائلًا: «الحكم لازم دايمًا يشتغل بسلطة تقديرية، فلازم نقدر المواقف عاملة إزاي، وإحنا مش هنتدخل فيها».

وأوضح أن طرد محمد بركات بسبب اعتراضه على القرار يمكن تقبله، لكنه اعترض على مضاعفة العقوبة ووصولها إلى الإيقاف لمدة 4 مباريات، قائلًا: «اطرده على اعتراضه، طب غلط بركات، أنا موافق خلاص، بس إنت مش عارف اللي حصل إيه، خلاص اطرده وانت كده بتعمله اعتراض، لكن إنت كده بتدخله في إيقاف 4 مباريات، إيه السلوك المشين اللي حصل يعني؟».

وكشف الشريعي تفاصيل الواقعة، موضحًا أن المدرب محمد بركات اعترض بعدما حصل على قرار من الحكم المساعد يختلف عن قرار الحكم الرابع، وقال: «الحكم المساعد قال له قرار، والحكم الرابع قال له قرار آخر، فقال لهم: "إنتوا مش فاهمين في القانون"، ودي جملة اعتراضية لازم تتاخد أسلس من كده».



وأكد رئيس شركة الشرقية إنبي في ختام تصريحاته أن الواقعة، من وجهة نظره، لا تستدعي وصف «السلوك المشين» أو العقوبة المشددة الموقعة على المدرب.