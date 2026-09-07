محافظ المنيا يفتتح اليوم معرض «أهلًا مدارس» على كورنيش النيل

يفتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، معرض «أهلًا مدارس» وذلك باستراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بمدينة المنيا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد.

ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية والشنط والأحذية والزي المدرسي، إلى جانب عدد من السلع الغذائية والأساسية، تشمل السكر والأرز والزيت والمكرونة والدقيق والسمن واللحوم والفراخ المجمدة و البيض، بما يوفر احتياجات الأسر من المستلزمات المدرسية والسلع الأساسية في مكان واحد.

ويشارك بالمعرض 76 عارضًا، مع توفير تخفيضات على المنتجات من 15% إلى 50%، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير مستلزمات المدارس والسلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وتنظم محافظة المنيا المعرض بالتعاون مع الغرفة التجارية بالمنيا، ومكتبات الجملة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارتي التموين والزراعة، في إطار جهود الدولة لتوفير السلع والمستلزمات الأساسية للمواطنين، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.