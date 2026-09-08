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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الليلة.. عموته يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب

عموتة
عموتة
محمد سمير

يعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، قائمة الفريق التي تستعد لخوض مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها غدًا "الأربعاء"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويختتم الأهلي تحضيراته للمباراة اليوم، حيث يخوض مرانه الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة المقاولون، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث ومواصلة مشوار الفريق في المسابقة.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الثامنة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

كان الأهلي قد خاض مواجهة ودية أمام فريق تيم إف سي خلال الفترة الماضية، ضمن برنامج الإعداد للمباريات المقبلة، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وشهد اللقاء إهدار إمام عاشور ركلة جزاء لصالح الأهلي، في إطار حرص الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين ومنحهم فرصة المشاركة قبل العودة إلى المنافسات الرسمية.

الأهلي عموتة المقاولون العرب النادي الأهلي الدوري المصري

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