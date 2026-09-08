الزمالك يوافق على بيع خوان بيزيرا مقابل 5 مليون دولار.. خالد الغندور يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي خالد الغندور عن موافقة مجلس إدارة نادي الزمالك على بيع المهاجم خوان بيزيرا خلال فترة الانتقالات الحالية.

ونشر الغندور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : "الزمالك يوافق علي بيع خوان بيزيرا مقابل 5 مليون دولار منها 60 في المئة كاش".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك سر إصرار خوان بيزيرا لاعب الفارس الأبيض على الرحيل بعد وصول عرض من شباب أهلي دبي الإماراتي.

وحسب المصدر تم إغراء بيزيرا بالحصول على الجنسية الإماراتية والتواجد فى المنتخب الأول فى ظل صعوبة استدعاء اللاعب لمنتخب السيلساو.

وأوضح أن اللاعب على تواصل بشكل دائم مع مواطنيه من البرازيليين المجنسين في المنتخب الإماراتي فابيو ليما وكايو كانيد وكايو لوكاس وهما من دفاعاه لفكرة الرحيل عن الزمالك.

وأضاف: اللاعبين المجنسين أقنعوا بيزيرا بالتعاقد مع أحد الأندية الإماراتية والحصول على الجنسية الإماراتية من أجل التواجد ضمن صفوف منتخب الإمارات.