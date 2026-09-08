أحمد حسن: انتعاش خزينة الزمالك من مستحقات الرعاية الجديدة

أكد الإعلامي أحمد حسن أن خزينة نادي الزمالك شهدت انتعاشاً خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد حصول النادي على مستحقات الرعاية الجديدة.

وكتب احمد حسن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك : "انتعاش خزينة الزمالك من مستحقات الرعاية الجديدة والمساهمة في حل الأزمة المالية".

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه مجلس إدارة النادي الأبيض إلى تسوية عدد من الملفات العالقة، أبرزها المستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين، بالإضافة إلى الالتزامات الخاصة بالقضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".



ويستعد الزمالك لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.