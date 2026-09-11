تشكيل سيدات الزمالك أمام زد في الدوري

أعلن علي السعيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة زد، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب زد بالتجمع الخامس.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: سارة سيد.

خط الدفاع: فدوى عصام، شهد صهوان، أمنية عاطف، ميرفت فاروق.

خط الوسط: بسنت أحمد، أمل ناصر، ندى إبراهيم، مريم محسن، غرام أسامة.

خط الهجوم: شروق إبراهيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نورا هاني، شهد حمدي، جنى إبراهيم، حبيبة عنتر، بسمة سالم، أسماء بدر، ميشلين يني نيكولا، أميرة التونسي، حنين سامي.