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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل سيدات الزمالك أمام زد في الدوري

سيدات الزمالك أمام زد
سيدات الزمالك أمام زد
حمزة شعيب

أعلن علي السعيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات بنادي الزمالك، تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة زد، المقرر لها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب زد بالتجمع الخامس.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: سارة سيد.

خط الدفاع: فدوى عصام، شهد صهوان، أمنية عاطف، ميرفت فاروق.

خط الوسط: بسنت أحمد، أمل ناصر، ندى إبراهيم، مريم محسن، غرام أسامة.

خط الهجوم: شروق إبراهيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: نورا هاني، شهد حمدي، جنى إبراهيم، حبيبة عنتر، بسمة سالم، أسماء بدر، ميشلين يني نيكولا، أميرة التونسي، حنين سامي.

علي السعيد نادي الزمالك تشكيل الزمالك

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