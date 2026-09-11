قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر باندا الإندونيسي بدون خطر تسونامي
ألمانيا تكشف شبكة أسلحة مرتبطة بحماس تمهيدًا لهجمات محتملة في أوروبا
رجل بلا قلب.. زوج الأم يقتـ.ل صغيرها ويلقيه في القمامة لإخفاء جريمته
وزير التعليم : 183 يوم دراسة العام الحالي.. وتعيين 43 ألف معلم جديد
سي إن إن: 200 جندي أمريكي في السعودية لدعم عمليات استهداف الحوثيين
موعد مباراة الزمالك وأيه إس بورت بطل جيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
الحوثيون يعلنون السيطرة على 6 مديريات في تعز والحديدة
مفاجأة مدوية.. أفضل 10 لاعبين في سباق الكرة الذهبية لعام 2026
أخبار التكنولوجيا | آبل تستعد لإطلاق iOS 27 في هذا الموعد.. هواوي تكشف تكلفة إصلاح هاتفها ثلاثي الطي Mate XT 2
نشرة المرأة والمنوعات | نوع من الخضراوات يكافح الكبد الدهني.. أصناف أكل تزيد وزنك دون أن تشعر
ضياء رشوان: وجهت الدعوة للجميع لحضور جلسة مناقشة ملف التعليم
مواجهة حاسمه لـ هنا جوده اليوم في بطولة الأبطال لتنس الطاوله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة بالدوري.. والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأحمر للعودة إلى طريق الانتصارات بعد التعادل مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة

وتنطلق مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية والأردن ولبنان وفلسطين.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، بينما تبدأ في السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة 

ومن المقرر أن تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، باعتبارها الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن تقدم القناة استديو تحليليًا قبل انطلاق المباراة وبعد نهايتها، بمشاركة عدد من المحللين للحديث عن استعدادات الفريقين وأبرز أحداث اللقاء.

الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب

وكان الأهلي قد سقط في فخ التعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحل الأهلي ضيفًا على المقاولون العرب بملعب عثمان أحمد عثمان، في مباراة شهدت تسجيل هدفين من ركلتي جزاء.

هدفان من ركلتي جزاء

تقدم المقاولون العرب عن طريق إسلام جابر في الدقيقة 39، بعدما نجح في تسجيل ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، تمكن الأهلي من إدراك التعادل عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة 58، بعدما نفذ ركلة جزاء بنجاح، لتستمر المباراة حتى نهايتها دون تسجيل أهداف أخرى.

الأهلي يرفع رصيده إلى 10 نقاط

وبهذا التعادل، رفع الأهلي رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، وصل رصيد المقاولون العرب إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ويأمل الأهلي في تجاوز التعادل أمام المقاولون سريعًا، وتحقيق الفوز على أبو قير للأسمدة في الجولة المقبلة، من أجل مواصلة مطاردة فرق الصدارة وتعزيز موقفه في جدول الدوري.

الأهلي أبو قير للأسمدة بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

بعد زيادة السرقات.. الكهرباء تتوعد سارقي التيار وأساليب جديدة لكشفهم

المتهم عبده الفيومي والضحية محمود جاوة

عريس في الجنة.. القصة الكاملة لمقتـ.ل ميكانيكي العمرانية بطعنة التيك توكر عبده الفيومي

عداد الكهرباء

بعد توقف المنصة الموحدة للكهرباء.. ما مصير طلبات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 11 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟

ترامب وبن سلمان

ترامب يرفض طلبا سعوديا بضرب الحوثيين

الإيجار القديم

قبل نظرها أمام المحكمة الدستورية.. تفاصيل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

الأهلي

قبل القمة.. 10 مطالب من عموتة لتصحيح مسار الأهلي أمام الزمالك

سرقة الكهرباء

الكهرباء تحذر من سماسرة تسوية محاضر سرقة التيار

بالصور

بحضور مصر.. قمة بريكس اختبار جديد لتوازنات العالم

قمة بريكس
قمة بريكس
قمة بريكس

عمرو دياب يشعل سفح الأهرامات في حفل خاص وسط الآلاف من جمهوره

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

شيري عادل

شيري عادل: ماما فادتني لما خلتني ابعد عن الفن وأنا طفلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

المزيد