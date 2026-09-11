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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألسن عين شمس تبحث مع وفد مؤسسة اليابان بالقاهرة ترتيبات اختبار JLPT وتعزيز التعاون الأكاديمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

استقبلت الدكتورة يمنى صفوت، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس والمشرفة على قسم اللغة اليابانية، وفد مؤسسة اليابان بالقاهرة، برئاسة إندو بانري، نائب مدير المؤسسة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرحمن عشيبة، المدرس بقسم اللغة اليابانية بالكلية، في إطار حرص كلية الألسن على دعم علاقاتها الأكاديمية والثقافية مع المؤسسات والجهات الدولية المتخصصة.

وفي مستهل اللقاء، رحبت الأستاذة الدكتورة يمنى صفوت بالوفد الياباني، معربةً عن تقديرها لما يجمع كلية الألسن ومؤسسة اليابان بالقاهرة من تعاون وثيق وممتد، ولا سيما في مجال تدريس اللغة اليابانية، والذي يمتد لأكثر من 25 عامًا منذ إنشاء قسم اللغة اليابانية بالكلية عام 2000، مؤكدةً أهمية مواصلة هذا التعاون بما يسهم في دعم دارسي اللغة اليابانية وتعزيز جسور التواصل الأكاديمي والثقافي بين مصر واليابان.

وتناول اللقاء مناقشة الترتيبات والاستعدادات الخاصة بعقد الاختبار الدولي لإجادة اللغة اليابانية (JLPT)، والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر من كل عام بكلية الألسن، وذلك للمرة السادسة على التوالي هذا العام، في ضوء ما تمثله الكلية من مركز أكاديمي مهم لدارسي اللغة اليابانية، وما يتمتع به الاختبار من أهمية على المستويين المحلي والإقليمي.

ومن جانبه، أعرب إندو بانري، نائب مدير مؤسسة اليابان بالقاهرة، عن خالص شكره وتقديره لجامعة عين شمس وكلية الألسن على التعاون القائم، وعلى استضافة الاختبار الدولي لإجادة اللغة اليابانية، مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به الكلية في إتاحة هذا الاختبار لدارسي اللغة اليابانية في مصر والدول المجاورة.

وأشار إلى أن الاختبار يشهد، إلى جانب مشاركة الطلاب المصريين، حضور عدد من مواطني الدول العربية المجاورة إلى مصر لأدائه بكلية الألسن، بما يعكس المكانة التي يحظى بها الاختبار، ويؤكد الدور الأكاديمي الذي تضطلع به جامعة عين شمس وكلية الألسن على المستويين المحلي والإقليمي في مجال تعليم اللغة اليابانية ونشرها.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة، والعمل على تعزيز مجالات التعاون الثقافي والأكاديمي، بما يدعم مسيرة التعاون بين كلية الألسن ومؤسسة اليابان بالقاهرة، ويعزز من فرص الاستفادة المتبادلة وخدمة دارسي اللغة اليابانية.

كلية الألسن بجامعة عين شمس قسم اللغة اليابانية مؤسسة اليابان بالقاهرة

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