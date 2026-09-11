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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الناس بتقول بعمل صعبانيات.. فيديو جديد للفتاة المغتربة بعد أزمة تحويلها مبلغ بالخطأ

أزمة الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات بعد تحوليها مبلغ بالخطأ
أزمة الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات بعد تحوليها مبلغ بالخطأ
علا محمد

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلا واسعا مع أزمة الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات بعد تحويلها مبلغ بالخطأ،  والتي أثارت جدلا كبيرا بعد خروجها في مقطع فيديو جديد ترد فيه على الانتقادات الموجهة إليها عقب استغاثتها الأولى.

ووردت الفتاة المغتربة في مقطع فيديو جديد تم تداوله عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي وعبّرت فيه عن استيائها من هجوم بعض المتابعين، قائلة: "الناس بتقول إني بعمل صعبانيات"، مؤكدة أن وجعها حقيقي وصدمتها في ضياع شقاء غربتها هي ما دفعتها للبكاء والحديث بتلك الطريقة العفوية".


بدأت القصة عندما نشرت الشابة المصرية المقيمة في الإمارات فيديو وهي تبكي بحرقة، مستغيثة بالمسؤولين والجمهور لمساعدتها في استعادة مبلغ مالي قامت بتحويله بالخطأ لشخص آخر عبر بنك رقمي. 


وأوضحت الفتاة، مدى حاجتها للمبلغ قائلة إنها عانت كثيراً لتوفيره لدرجة أنها "كانت تنام في الشارع من أجل توفير المال"، إلا أن الشخص الذي تلقى الأموال رفض إعادتها إليها.

منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً مع أزمة الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات الفتاة المصرية المغتربة في دولة الإمارات الشابة المصرية

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