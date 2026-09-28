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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هالة كيرة: حضور الرئيس السيسي منتدى التعدين رسالة ثقة للمستثمرين

النائبة هالة كيرة
النائبة هالة كيرة

أكدت النائبة هالة كيرة، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات منتدى مصر للتعدين، يعكس اهتمام الدولة بتحويل قطاع التعدين إلى أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية التي تمتلكها مصر.

وقالت هالة كيرة في بيان صحفي اليوم، إن حضور الرئيس السيسي للمنتدى وما تضمنه من رسائل بشأن تطوير قطاع التعدين ودعم الاستثمار يمثل رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة المصرية تولي هذا القطاع أولوية، وتعمل على تهيئة المناخ اللازم أمام الاستثمارات الجادة.

وأوضحت أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع التعدين يتطلب استمرار جهود الدولة في تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة منظومة التراخيص والبحث والاستكشاف، بما يتيح تحويل الفرص والإمكانات التعدينية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

التعدين.. ثروة تحتاج إلى تعظيم القيمة المضافة

وشددت عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، على أن أهمية قطاع التعدين لا تقتصر على استخراج الخامات المعدنية، وإنما تمتد إلى إقامة صناعات تحويلية تستفيد من هذه الخامات وتزيد من قيمتها الاقتصادية.

وأضافت أن التوسع في التصنيع المرتبط بالثروات المعدنية يمكن أن يساهم في دعم الصناعة الوطنية، وزيادة الإنتاج والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تقليل الاعتماد على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية.

فتح الطريق أمام استثمارات جديدة

وأكدت هالة كيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الزخم الذي يوفره منتدى مصر للتعدين لجذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والاستخراج والتصنيع، مع تعزيز الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والشركات العالمية صاحبة الخبرات والتكنولوجيا.

وأشارت إلى أن امتلاك مصر لثروات وإمكانات تعدينية متنوعة يمثل فرصة حقيقية لبناء قطاع أكثر تنافسية، خاصة مع التطور العالمي المتسارع في الطلب على العديد من المعادن والخامات المرتبطة بالصناعات الحديثة والطاقة والتكنولوجيا.

واكدت هالة كيرة، أن دعم الدولة لقطاع التعدين يجب أن يستهدف بناء منظومة متكاملة تبدأ من البحث والاستكشاف ولا تنتهي عند استخراج الخام، وإنما تمتد إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة، بما يجعل الثروة المعدنية أحد روافد التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ لجنة الصناعة

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