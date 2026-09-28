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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط شخص يدير موقعين لبث مقاطع خادشة للحياء

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص يدير موقعين لبث المقاطع الخادشة للحياء.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بنطاق محافظة البحر الأحمر) بإنشاء وإدارة موقعين إلكترونيين وإستخدامهما فى بث محتوى خادش للحياء ومنافى للآداب العامة لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وضبط بحوزته (5 هواتف محمولة - جهاز لاب توب "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" بالإضافة إلى إحتوائهم على محافظ عملات رقمية مشفرة بعدد من التطبيقات" – 3 سبائك ذهبية – مبالغ مالية "من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

الأجهزة الأمنية المقاطع الخادشة للحياء تقنية المعلومات

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