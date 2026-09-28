وكيل الأزهر يستقبل رئيس البحث العلمي للاستثمار لبحث تعزيز التعاون

استقبل الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، الراعية للمشروع الوطني للقراءة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وكيل الأزهر يستقبل رئيس البحث العلمي للاستثمار

وأكد الشيخ أيمن عبدالغني أن المعلم له دور كبير في بناء شخصية الطلاب وتشكيل وعيهم، مشيرًا إلى أن تنمية عادة القراءة لدى الطلاب مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود المعلم والمؤسسة التعليمية والأسرة، بما يساعد على بناء جيل محب للعلم والمعرفة وقادر على التفكير والفهم والحوار.

وقال الشيخ «عبد الغني»: «نريد أن يكون جميع طلابنا من القراء، وأن تصبح القراءة جزءًا أصيلًا من حياتهم، لا مجرد نشاط مرتبط بالمنافسات»، مؤكدًا حرص الأزهر الشريف على دعم المبادرات التي تسهم في تنمية وعي الطلاب، واكتشاف مواهبهم، وتحفيزهم على الاطلاع والمعرفة.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني أن التعاون القائم بين الأزهر والمشروع الوطني للقراءة يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والثقافية والمبادرات المعرفية، مؤكدًا أهمية العمل على تطوير هذا التعاون والاستفادة من التجارب الناجحة في توسيع قاعدة الطلاب المشاركين وتشجيعهم على القراءة المستمرة.

من جانبها، أكدت السيدة/ نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البحث العلمي للاستثمار، أن التعاون مع الأزهر الشريف يمثل أحد المحاور المهمة في مسيرة المشروع الوطني للقراءة، لما يمثله الأزهر من مكانة عريقة، فضلا عن أنه منظومة تعليمية واسعة، وله دور راسخ في بناء شخصية الطلاب وتنمية وعيهم.

وأوضحت «الشامسي» أن المشروع يعمل على ترسيخ القراءة بوصفها ممارسة يومية لدى الطلاب، وليس مجرد منافسة، من خلال توفير بيئة محفزة على القراءة والاطلاع، واكتشاف الطلاب المتميزين ودعمهم، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى خلال المرحلة المقبلة إلى تطوير مجالات التعاون مع الأزهر، بما يتيح وصول المشروع إلى مزيد من الطلاب والمعلمين وتعظيم أثره في بناء الإنسان.

وتناول اللقاء عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير التعاون القائم، وتعزيز مشاركة طلاب المعاهد الأزهرية في فعاليات المشروع، بما يدعم أهدافه في نشر ثقافة القراءة، وتنمية القدرات الفكرية والمعرفية لدى الطلاب.