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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإدارة العامة لإعلام الشرقية تنفذ 3 ندوات توعوية للنهوض بالوعي التعليمي والوطني والمجتمعي

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تكثيف البرامج واللقاءات التوعوية التي تسهم في رفع الوعي بالقضايا التعليمية والوطنية والمجتمعية وتعزيز المشاركة الإيجابية بما يدعم استقرار المجتمع وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ومن جانبه أوضح دسوقي عبدالله مدير الإدارة العامة لإعلام الشرقية أن الإدارة نفذت ٣ ندوات توعوية تناولت عددًا من القضايا المهمة شملت مستقبل التعليم الفني في مصر وتحديات الأمن القومي المصري والزواج المبكر وكثرة الإنجاب وذلك في إطار جهود الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي والتثقيف المجتمعي والتعريف بالقضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبلهم.

أضاف مدير الإدارة العامة لإعلام الشرقية أن الندوة الأولي تناولت «مستقبل التعليم الفني في مصر» و أهمية تطوير منظومة التعليم الفني وربط المناهج باحتياجات سوق العمل والتوسع في التدريب العملي داخل المصانع والشركات إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتشجيع ريادة الأعمال مع التأكيد على استمرار تحديث المناهج بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل.

أشار مدير الإدارة العامة لإعلام الشرقية إلي أن الندوة الثانية ناقشت «تحديات الأمن القومي المصري» و مفهوم الأمن القومي وأهميته وسبل مواجهة التحديات الاقتصادية والمائية والغذائية والتطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية تعزيز الانتماء والولاء للوطن ونشر الوعي بمخاطر الشائعات والمعلومات المضللة والالتزام بالقانون والمشاركة الإيجابية في الحفاظ على استقرار المجتمع.

كما تناولت الندوة الثالثة مناقشة «الزواج المبكر وكثرة الإنجاب»و الآثار الصحية والاجتماعية والنفسية للزواج المبكر وأهمية استكمال تعليم الفتيات والتوعية بوسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات والاهتمام بتربية الأبناء وتوفير احتياجاتهم مع التأكيد على أهمية بناء أسرة مستقرة قادرة على توفير حياة كريمة لأفرادها.

الشرقية محافظ الشرقية البرامج واللقاءات التوعوية رفع الوعي بالقضايا التعليمية المشاركة الإيجابية

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