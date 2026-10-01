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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتمكين ذوي الإعاقة..وحدات ذوى الهمم تنظم 13 ندوة توعوية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اهتمام الدولة المصرية بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، وتوفير أوجه الرعاية والدعم لهم ولأسرهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» التي تحظى برعاية قرينة رئيس الجمهورية.

أوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتمام خاصاً بذوي الهمم إيماناً بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياه مشيراً إلى أن ‏إهتمام المجتمعات بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة ،يعد أحد المعايير الأساسية لقياس التقدم الحضاري للدول.

من جانبها أشارت  المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة محافظ الشرقية، ومشرف عام لجنة شئون ذوى الهمم بالديوان العام أن المحافظة حريصة على تفعيل المرحلة الرابعة ٢٠٢٦-٢٠٢٧ من المبادرة بالتنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح السيد الغندور رئيس لجنة شئون ذوى الهمم (قادرون باختلاف ) بديوان عام المحافظة قيام  فريق عمل اعضاء لجنة شئون ذوى الهمم بالمحافظة ومسئولى وحدات ذوى الهمم بالمراكز والمدن والأحياء لتفعيل المرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» لرعاية الأشخاص ذوو الإعاقة و أسرهم  بنطاق المحافظة بتنظيم (١٣) ندوة توعوية تحت عنوان "مجتمع يفهمنا "استفاد منها (٤٦٨) مواطن من المعلمين و أولياء الأمور والطلبة.

وأشار إلى أنه ناقشت هذه الندوات موضوعات منها " حقوق ذوي الهمم، وأهمية دعمهم وتمكينهم، وتعزيز ثقافة الدمج والمساواة ، وأداب التعامل مع ذوى الهمم ، وكيفية التعامل مع طلاب الدمج"، وذلك بالتعاون مع  ( مديرية الصحة، مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدات "حقوق الانسان وحقوق الطفل و تكافؤ الفرص و مركز المعلومات بالمراكز والأحياء" ).

أكد محافظ الشرقية اهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة حق أصيل وواجب مجتمعي، والمحافظة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم لهم ولأسرهم، وتحويل أهداف المبادرة الرئاسية «أسرتي قوتي» إلى خدمات ملموسة تصل إلى مستحقيها بكافة أنحاء المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية الأشخاص ذوي الإعاقة دمجهم في المجتمع القيادة السياسية

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