تنفيذي الشرقية يكلف بتطبيق المواعيد الشتوية لتشغيل المحال العامة وحظر نهائياً قطع الأشجار وحرق قش الأرز

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، مؤكدًا على تكامل جهود جميع الأجهزة التنفيذية لضبط الأداء العام، وتحقيق رضا المواطنين، وتنفيذ التوجيهات الرئاسية في مختلف القطاعات الحيوية.

وجّه، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الإلتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لتشغيل المحال العامه اعتبارا من يوم الجمعه ٢٠٢٦/١٠/٢ تكون مواعيد فتح المحال التجارية والمولات التجارية من الساعه ٧ صباحا حتى الساعة ١٠ مساء وتمتد ساعات العمل أيام الخميس والجمعة والعطلات لتغلق ١١ مساء.

أما بالنسبة للمطاعم والكافيهات يتم الغلق الساعة ١٢ منتصف الليل على أن تمتد للساعه ١ صباحاً أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد مع استمرار خدمه التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة وبالنسبة لمواعيد غلق الورش تكون الساعة ٦ مساء ما عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورفع درجه الإستعداد لموسم الشتاء والأمطار ومتابعة أعمال الصيانة لبلاعات المياه بالشوارع والميادين وأعلى وأسفل الكبارى والأنفاق والتأكد من جاهزيتها وتجهيز المعدات اللازمة للتعامل الفوري في حال سقوط الأمطار ، فضلاً عن مراجعه لوحات الكهرباء وأعمدة الإنارة بالطرق العامة والشوارع بالمدن والقرى ومنع وصلات الأعمدة المخالفة وصيانه الأعمدة المتهالكة والمائلة حفاظا على أرواح المواطنين وخاصة خلال فصل الشتاء.

وجّه المحافظ ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة العمل على توزيع صناديق القمامة في الميادين والشوارع الرئيسية ومتابعة صيانتها الدورية والتأكد من عدم وجود تراكمات قمامة بمحيط المدارس ورفع الإشغالات والباعة الجائلين فضلا عن التنبيه على أصحاب المحلات بوضع صناديق قمامة بلاستيكية أمام كل محل طبقاً للتعليمات الواردة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى متابعة منظومة النظافة في القرى بالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال.

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية وكيل مديرية الأوقاف بتكليف أئمة المساجد خلال خطبة الجمعة على رفع وعي المواطنين وتعزيز الوعي المجتمعي نحو القضايا الدينية، والاجتماعية، والوطنية وحث المصلين على البناء الإيجابي والحفاظ على استقرار أوطانهم.

وخلال الاجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء وشئون البيئة رصد ومتابعة حالات التعدى على الأشجار فى الشوارع او الميادين والحدائق وعدم قطع الأشجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال اي تعدی ومتابعة جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة والعمل على تشجير مداخل المدن الرئيسية بنطاق المحافظة ، بالإضافة إلى ضرورة العمل على منع حرائق قش الأرز والتأكد من استصدار التصاريح اللازمة للمتعاملين في مجال إعادة تدوير قش الأرز من جهاز تنظيم المخلفات.