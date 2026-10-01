المشدد 7 و3 سنوات للمتهمين بقتل سائق جارهم بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد شتلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم حامد، ومايكل نعيم، وأحمد إبراهيم رضا، وسكرتارية أحمد رمزي حكمها بمعاقبة 3 متهمين في واقعة مقتل سائق إثر مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات سابقة في الشارع بمنطقة الجزارين التابعة لدائرة مركز مشتول السوق حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن لمدة 7 سنوات، والمتهمين الثاني والثالث بالسجن لمدة 3 سنوات لكل منهما، فيما قضت ببراءة المتهمين من الرابع حتى السادس.

تعود أحداث القضية رقم 1532 لسنة 2026 جنايات مركز مشتول السوق، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2026 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 7 مارس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «محمد. ر. م. م»، و«السيد. م. م. م»، و«عبدالله. ر. م» طفل، و«أحمد. ع. أ. أ»، و«دعاء. م. ال. ع»، و«رضا. م. م. م»، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم في واقعة مقتل جارهم المجني عليه «السيد السعيد موسى»، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي كان يعمل سائقًا.

وجاء في أمر الإحالة ان المتهمين قاموا بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء عليه، مستخدمين سلاحًا أبيض، وذلك على خلفية خلافات سابقة بينهم.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين المجني عليه وعدد من السيدات في أحد شوارع المنطقة، أثناء قيادته سيارة ميكروباص ودخوله الشارع الذي يقيم به، حيث تصادف وجود مجموعة من السيدات بالطريق، فقام بتنبيههن لإفساح الطريق أمام السيارة، إلا أن الأمر تطور إلى مشادة كلامية ثم مشاجرة، قبل أن يتدخل عدد من الأهالي ويتمكنوا من فضها.

وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب الواقعة، جرى عقد جلسة عرفية في محاولة لإنهاء الخلاف واحتواء الأزمة بين الطرفين، إلا أن جهود الصلح لم تنجح في إنهاء النزاع بشكل نهائي، لتتجدد المشاجرة مرة أخرى بين المجني عليه وعدد من المتهمين.

وخلال المشاجرة، تعرض المجني عليه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته بعدة إصابات، من بينها جروح قطعية بالرأس والجانب الأيمن، فضلًا عن إصابته بطعنتين بمنطقة الصدر،وجرى نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، إلا أن حالته لم تستقر، وفارق الحياة متأثرًا بالإصابات التي لحقت به خلال المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتهمين، وقررت النيابة العامة احالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن على ثلاثة متهمين، مع القضاء ببراءة المتهمين من الرابع حتى السادس.