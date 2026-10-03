رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: منتدى العلمين منصة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي

قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، إن منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال، يجمع قيادات سياسية ورجال أعمال، ويعتبر منصة مهمة في مسيرة التحول الاقتصادي بقارتنا.

وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته بافتتاح منتدى “العلمين - أفريقيا للأعمال، عن جزيل الشكر للدولة المصرية على كرم الضيافة والاستقبال.

ولفت إلى أن تلك المنصة تشكل فرصة ثمينة لحوار مباشر بين رؤساء الدول والحكومات ورجال الصناعة والأعمال، مشددا على أن القارة بحاجة إلى التعامل بالعملات المحلية.

واسترسل: نحن ندرك أن الشراكة بين القطاع العام والخاص لها ضرورة ملحة لبناء قدرات ذاتية لأسواقنا.