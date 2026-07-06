"كسبنا الرهان".. نشأت الديهي يعلق على افتتاح "الأوكتاجون"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، قائلًا "كسبنا الرهان، بل كسبنا كل الرهانات راهنا على 30 يونيو وثورة الشعب راهنا على مشروع مصر الحديثة راهنا على الجمهورية الجديدة".



وأضاف "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، "كسبنا الرهان ورهانا على القائد والزعيم المخلص الرئيس السيسي وكسبنا الرهان بالأمس كنا نتحدث عن معطيات وعمل وبالأمس كان البرهان الذي لم تنساه الاجيال القادمة ولن يخرج من ذاكرة هذا الجيل ولم تخطئه كتب التاريخ".

وتابع "بالأمس كان افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية، بالأمس كان افتتاحًا للعاصمة الجديدة، بالأمس كان يوم الحساب بالأمس كان يقول للشعب هذا ما فعلناه وهذا ما أنجزناه وبعقول أبنائنا كان هذا الانجاز وهذا الصرح العظيم الذي يقف شامخًا على عظمة وقدرات الشعب المصري".

مقر القيادة



واستطرد "بالأمس كان يوم سعيد وكان يوم فرح وسعادة وإنتاج وإنجاز وتدشين مستقبل، هذا ليس تشيد بناء ضخم ولكن الفكرة والفلسفة هي البطل الاساسي كنت انظر إلى جنبات مقر القيادة ومنذ وقت مبكر قبل الافتتاح وأقول هل أنجزنا كل هذا الصرح في هذا المكان؟ متى تم إنجاز كل هذه الإنجازات؟ متى وكيف ومن شيد هذا؟