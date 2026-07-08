العلمين الجديدة تستقبل وفدًا من البلديات والإسكان السعودية لبحث أوجه الاستثمار المشترك

استقبل الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفدًا من وزارة البلديات والإسكان بالمملكة العربية السعودية، يرافقه عدد من المستثمرين السعوديين، لبحث أوجه التعاون والاستثمار المشترك.

وذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتعزيز جهود جذب الاستثمارات، والترويج لمدن الجيل الرابع، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية.

استُهلت الزيارة بعقد اجتماع بحضور قيادات جهاز المدينة، حيث رحب الدكتور محمد خلف الله بالوفد الشقيق، مؤكدًا أن مدينة العلمين الجديدة باتت نموذجًا رائدًا للتنمية العمرانية المتكاملة ووجهة استثمارية عالمية بفضل الدعم المباشر من القيادة السياسية.

وقد تم تقديم عرض توضيحي شامل لأبرز المقومات الاستثمارية، والبنية التحتية المتطورة، وشبكات الطرق والمنظومة الذكية المطبقة بالمدينة، بالإضافة إلى دور مركز المؤتمرات والمعارض الدولي في استضافة الفعاليات الكبرى، فضلا عن استعراض معايير الاستدامة والتحول الرقمي، والمنظومة الأمنية المتكاملة، مع التأكيد على أن جميع مشروعات المدينة نُفذت بالكامل بسواعد مصرية وشركات وطنية.

كما شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا يوثق مراحل إنجاز المدينة، حيث أشاد أعضاء الوفد السعودي بحجم الإنجاز التنموي وجودة التنفيذ، مؤكدين تطلعهم لاستكشاف الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعلاجية.

كما اختتم الوفد زيارته بجولة ميدانية تفقدية لأبرز معالم المدينة وعمرانها.

في سياق متصل، أجرى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة جولة ميدانية تفقدية شملت عمارات "FS" بكمبوند "مزارين"، يرافقه مسؤولو التنفيذ بالجهاز واستشاري المشروع، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الوحدات السكنية المقررة للتسليم للملاك.

وتم التوجيه خلال الجولة، بالالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لإنهاء التشطيبات وأعمال الموقع العام، وتكثيف معدلات التنفيذ مع عدم الإخلال بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، والاهتمام التام بأعمال تنسيق الموقع واللمسات الجمالية للحفاظ على المظهر الحضاري بما يليق بالمواطنين.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لجميع المشروعات “التنموية، والسكنية، والاستثمارية”، تنفيذا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية، ترسيخًا لمكانة العلمين الجديدة كأحد أبرز المقاصد الاستثمارية والسياحية في منطقة الشرق الأوسط.