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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القاهرة الجديدة أم الشيخ زايد أم العلمين؟.. أبرز مدن مشروع بيت الوطن 11 قبل الحجز

اراضي
اراضي
آية الجارحي

تبدأ وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غدا الثلاثاء  استقبال أولوية التخصيص لقطع أراضي بيت الوطن المرحلة الـ 11  والتي تمثل 25% من قيمتها قطعة الأرض المراد حجزها، وذلك حتى 15 يونيو 2026، اعتبارًا من غدا  23 يونيو ولمدة 10 أيام عمل.

اسعار اراضي بيت الوطن في القاهرة الجديدة

وتختلف أسعار الاراضي من مدينة لاخرى حيث بلغ سعر المتر في القاهرة الجديدة الحي الرابع 25800 جنيه يسدد بالدولار بمحو 490 سعر المتر بالدولارالامريكي .

اسعار اراضي بيت الوطن في الشيخ زايد

وفي الشيخ زايد تم الطرح في 3 مناطق، توسعات المدينة القرار 77  بقيمة 21280 جنيه للمتر، 405 دولارات، والحي الـ 13 المجاورة 6 بقيمة 23620 جنيه للمتر 450 دولار، وفي الحي الـ 11 المجاورة 2 بقيمة 25005 جنيه أي 475 دولارا.

اسعار اراضي بيت الوطن في العلمين الجديدة

أما في العلمين الجديدة، فالطرح جاء موقعه بالقرب من الاكاديمة بقيمة 13020 جنيه أي 250 دولار للمتر الواحد.

أسعار أراضي بيت الوطن 

أسعار أراضي بيت الوطن في جميع مدن الطرح أي في 22 مدينة فجاءت كتالي :

 4543 قطعة أرض


واوضحت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الاسكان والمرافق والمجمعات العمرانية أن الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم دراسة زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية، بما يسهم في زيادة فرص المتقدمين للحصول على قطعة أرض.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن برنامج “بيت الوطن” يهدف في الأساس إلى دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضي سكنية في وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال تخصيص قطعة أرض واحدة فقط لكل حاجز- حتى في حال قيامه بإجراء أكثر من تحويل مالي- حيث يتم تسجيل تحويل واحد فقط، على أن تُسجل باقي المبالغ بعد الانتهاء من تسجيل جميع التحويلات الخاصة بباقي الحاجزين، وذلك في حال توافر أراضي، ووفقًا لأولوية وصول التحويلات بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري.

كما شددت الوزيرة على عدم السماح بالتنازل عن قطعة الأرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات القانونية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من جهاز المدينة المختص، وسداد المصروفات الإدارية المقررة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها لدى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، ضرورة كتابة كود حجز القطعة الجديدة المراد حجزها بالتحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وفى حالة وصول الحوالة التنشيطية بدون كود حجز سيتم تسجيلها باسم القائم بالتحويل البنكى، موضحًا أن أولوية التخصيص تتم بمنتهى الشفافية، وفقًا للتقرير الوارد من البنك المركزي المصري، وبحسب أولوية وصول التحويلات اعتبارًا من تاريخ بدء استقبال التحويلات التنشيطية.

وأشار إلى أن وزارة الإسكان كانت قد أتاحت للحاجزين ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن” إمكانية تحويل الأرصدة خلال الفترة من 15 مارس 2026 وحتى 15 يونيو 2026، كما سيتم استقبال التحويلات التنشيطية اعتبارًا من 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، بما يتيح للراغبين في الحجز الوقت الكافي لتحويل المبالغ المطلوبة دون تأثر بأسبقية الإجراءات البنكية أو البنك المُحوِّل منه.

وفيما يتعلق بطلبات الاسترداد، أوضح نائب وزيرة الإسكان أنه في ضوء ما أُثير مؤخرًا بشأن تأخر بعض طلبات الاسترداد، فقد عملت الوزارة على تبسيط الإجراءات وتسريعها في إطار خطة التحول الرقمي التي تنفذها، حيث أصبح من الممكن الاستعلام إلكترونيًا عن أي متأخرات مستحقة على العميل بالمشروع في اليوم نفسه، على أن يتم تنفيذ طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز 40 يومًا كحد أقصى.

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