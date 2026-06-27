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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس العلمين الجديدة يشدد على جودة التنفيذ وسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وكان يرافقه المهندس عبد العزيز سليمان نائب رئيس الجهاز، والمهندس محمد المصري مدير إدارة الطرق والكباري، و حسن درويش نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروعات وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

وذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ.

واستهل رئيس الجهاز جولته بتفقد اللمسات النهائية وأعمال التشطيبات بكوبري C19، حيث تابع مستوى جودة التنفيذ، ووجّه بالالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة، مع سرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية تمهيدًا لدخول الكوبري الخدمة وفق الخطة الزمنية المقررة.

كما شملت الجولة تفقد الطرق والمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة أبراج الداون تاون، حيث تابع معدلات التنفيذ الجارية، ووجّه بضغط وتكثيف الأعمال للانتهاء منها في التوقيتات المحددة، مع سرعة الانتهاء من أعمال اللاندسكيب والهاردسكيب، والاهتمام بنظافة الموقع العام، ورفع جميع المخلفات أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

واختتم الدكتور محمد خلف الله جولته بتفقد مبنى الجراج بالمدينة التراثية، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، مؤكدًا ضرورة الإسراع في الانتهاء من الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، والاهتمام بأعمال النظافة والتجميل وتحسين المظهر الجمالي للموقع، بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة العلمين الجديدة، ويواكب ما تشهده من طفرة تنموية في مختلف القطاعات.

العلمين الجديدة جهاز القرى السياحية أبراج الداون تاون

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