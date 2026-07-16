إنهاء خصومة ثأرية استمرت 3 سنوات.. الصلح بين عائلتين في سمالوط بالمنيا

تمكنت لجنة المصالحات، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمنيا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي «عبد الحليم» و«الكلاينة» بمركز سمالوط، بعد خلاف دام نحو 3 سنوات، وذلك خلال جلسة صلح حضرها عدد من القيادات التنفيذية والأمنية، وأعضاء لجنة المصالحات، إلى جانب جمع غفير من أهالي القرية.

وخلال الجلسة، قدمت أسرة الجاني كفنين إلى أسرة المجني عليه، في تقليد عرفي متبع بجلسات إنهاء الخصومات الثأرية، إعلانًا لإنهاء النزاع وبدء صفحة جديدة يسودها التسامح بين العائلتين.

وجاءت مراسم الصلح تتويجًا لجهود استمرت لفترة، قادتها لجنة المصالحات بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، حيث أسفرت عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق نهائي لإنهاء الخلاف، الذي نشب إثر خلافات بين الجيران وتطور إلى مقتل أحد أبناء إحدى العائلتين.

وتضمن اتفاق الصلح توقيع شرط جزائي على أي طرف يخالف بنوده، لضمان الالتزام بما تم الاتفاق عليه، والحفاظ على حالة الاستقرار ومنع تجدد النزاع.

وعقب تقديم الكفنين، أعلنت أسرة المجني عليه قبول الصلح، واستقبلت المعزين في مشهد جسد انتهاء الخصومة، وعكس نجاح جهود المصالحة في إعادة الهدوء والاستقرار بين العائلتين، وترسيخ قيم التسامح ونبذ الثأر