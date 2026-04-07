الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

طرق الاستعلام ودفع فاتورة كهرباء أبريل

سداد فاتورة الكهرباء بالموبيل
محمد غالي

يبحث المواطنين عن معرفة طرق سداد فاتورة الكهرباء لشهر ابريل بالموبيل، في ظل التوسع الكبير في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، بما يتيح إتمام المعاملات بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات الكهرباء أو الانتظار في طوابير التحصيل.

طرق سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين الاستعلام عن الفواتير وسدادها إلكترونيا، ضمن استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات.

توسيع قنوات الدفع الإلكتروني

تعمل الوزارة على تنويع وسائل الدفع الإلكتروني لتحسين تجربة المستخدم وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل والحد من التلاعب، من خلال توثيق عمليات السداد بشكل إلكتروني دقيق.

وتشمل قنوات الدفع:

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء.
تطبيقات الهاتف المحمول.
المحافظ البنكية الإلكترونية.
منافذ الدفع والتحصيل المعتمدة.

وسائل سداد فاتورة الكهرباء

أتاحت الوزارة مجموعة من الوسائل المرنة التي تناسب مختلف الفئات، أبرزها:

ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية.
الموقع الإلكتروني الرسمي للسداد من المنزل.
منافذ التحصيل المعتمدة مثل البريد ومصاري وBee وأمان.
نقاط فوري المنتشرة في مختلف المحافظات.
المحافظ البنكية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول.
محافظ شركات الاتصالات مثل Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay.
تطبيقات الدفع الإلكتروني، وعلى رأسها تطبيق My Fawry.

خطوات سداد الفاتورة إلكترونيا

يمكن سداد فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
2. اختيار الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على الاستعلام عن فواتير الكهرباء.
4. تحديد شركة التوزيع أو المحافظة.
5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.
6. تسجيل اسم صاحب العداد.
7. الضغط على استعلام لمعرفة قيمة الفاتورة.
8. اختيار وسيلة الدفع وإتمام السداد إلكترونيا.

وتعكس هذه الخدمات تطورا ملحوظا في مستوى الأداء الحكومي، حيث توفر مرونة كبيرة في السداد، وتختصر الوقت والجهد، وتدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية حديثة قائمة على الكفاءة وسرعة تقديم الخدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية للحكومة والقطاع الخاص 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل

بعد قرار رئيس الوزراء.. إجازة رسمية 5 أيام متتالية بدءًا من 9 أبريل لهؤلاء

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

رسميًا.. سعر البنزين اليوم في مصر

عداد الكهرباء

بعد 3 أشهر دون شحن.. رفع عداد الكهرباء مسبق الدفع

طفلة مخطوفة

حياة ضاعت 12 عامًا ثم عادت.. حكاية الطفلة المخطوفة بالوايلي

صورة أرشيفية لمبني الكونجرس الأمريكي

تحرك داخل الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب ووزير الدفاع

الذهب

خطوة صادمة بأرباح قياسية.. فرنسا تسحب احتياطاتها من الذهب بنيويورك

امطار

سحب ممطرة تتقدم.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس الساعات المقبلة

عداد الكهرباء

رسالة واحدة على شاشة عداد الكهرباء قد تكلفك آلاف الجنيهات.. اعرف الحل

ترشيحاتنا

فهمي عمر

اليوم.. حفل تأبين شيخ الإذاعيين فهمي عمر في ماسبيرو

إبراهيم تشيليكول

ضبط عدد من الفنانين التركيين بتهمة تعاطي المخدرات.. تفاصيل

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف آخر تطورات حالته الصحية: لا تحسن حتى الآن| خاص

بالصور

تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ.. لهذه الأسباب

تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر
تناول البصل الاخضر

حملات مرورية مكثفة لضمان الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشرقية

مرور الشرقية
مرور الشرقية
مرور الشرقية

تغيب موظفين وغلق مقرات عدد من الوحدات المحلية وإحالة المقصرين للتحقيق بالشرقية

وحدة محلية
وحدة محلية
وحدة محلية

متلازمة الست المُرهَقة.. ليه كل ست بقت حاسة أنها لوحدها؟

متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة
متلازمة الست المُرهَقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

دكتور /محمد عسكر إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: سباق العقول بين الإنسان والآلة.. من يحسم معركة المستقبل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل واشنطن وتل أبيب في مأزق حقيقي بعد فشل رهان الحرب الخاطفة؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الجحيم للجميع.. ماذا لو أشعل ترامب حربًا شاملة ضد إيران؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: معركتي مع الآلة !!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وهم الأهمية

المزيد