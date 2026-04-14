طريقة سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل 2026

يبحث الكثير عن طريقة دفع فاتورة الكهرباء أونلاين عبر هاتفك المحمول، حيث يمكنك سداد فاتورة الكهرباء بالفيزا أو فوري، أو عبر موقع شركة الكهرباء، والاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الدخول إلى الموقع.. زيارة موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة - الاستعلام عن الفواتير.

اختيار الشركة: تحديد شركة توزيع الكهرباء التي تتبعها (مثل شمال القاهرة، القناة، الإسكندرية، إلخ).

إدخال البيانات: إدخال رقم العداد الخاص بك (المكون من 10 أرقام). والبيانات المطلوبة بدقة.

الاستعلام: الضغط على أيقونة "استعلام" أو "عرض الفاتورة" لتظهر الرسوم المقررة.

رابط دفع فاتورة الكهرباء الموقع الرسمي

يمكنك الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك من خلال الدخول على رابط الشركة.. اضغط هنا، وادخل رقم الهاتف واتبع خطوات دفع فاتورة الكهرباء.

دفع فاتورة الكهرباء فيزا

1- ​الدخول على الموقع الرسمي للمنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء.

2- ​اختيار أيقونة "دفع الفاتورة" من قائمة الخدمات المتاحة.

3- ​إدخال رقم العداد (المكون من 10 أرقام) أو كود السداد الإلكتروني الموجود على الفواتير السابقة.

4- ​ستظهر لك قيمة الاستهلاك والمبلغ المطلوب سداده؛ اضغط على "تأكيد الدفع".

5- ​اختر وسيلة الدفع المناسبة (بطاقة ميزة، فيزا، أو ماستر كارد).

دفع فاتورة الكهرباء من فوري

- الدخول عبر المنصة الرسمية لموقع الكهرباء.

- الضغط على أيقونة «دفع الفاتورة» وقم بتسجيل الدخول.

- إدخال بيانات العداد والمكون من 10 أرقام.

- الضغط على أيقونة الدفع عن طريق «فوري».

دفع فاتورة الكهرباء أنستاباي

1. افتح تطبيق إنستا باي وانتقل إلى الصفحة الرئيسية.

2. اختر خيار دفع الفواتير.

3. حدد نوع الخدمة المراد سدادها (كهرباء، مياه، غاز، اتصالات، شحن... ).

4. اختر اسم الشركة أو مقدم الخدمة التابع له.

5. أدخل تفاصيل الفاتورة.

6. اضغط على التالي لعرض مبلغ الفاتورة.

7. لتأكيد السداد، أدخل الرقم السري الخاص بك (IPN PIN).

8. ستتلقى إشعارًا بنتيجة الدفع مباشرة.

رقم شركة الكهرباء واتساب

كما تتيح الشركة القابضة لكهرباء مصر إمكانية التواصل عبر تطبيق «واتساب» من خلال الرقم 01507501111، لتلقي الاستفسارات والرد على مختلف تساؤلات المواطنين المتعلقة بالفواتير والخدمات.