الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فئات لا يحق لها حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2026.. ما السبب؟

الإسكان الاجتماعى
الإسكان الاجتماعى
أحمد أيمن

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2026، ضمن مشروعات محدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة بمختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن مناسب للفئات الأكثر احتياجًا. 

ومع زيادة الإقبال على هذه الوحدات المدعومة، حددت الجهات المختصة مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط، ومنع استغلاله بشكل غير عادل. 

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن 5 فئات لا يحق لها التقديم أو حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الجديد. 

فئات محظورة من الإسكان الاجتماعى 

تشمل هذه الفئات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، حيث يشترط بلوغ هذا السن كحد أدنى للتقديم، باعتباره العمر القانوني لتحمل المسؤولية المالية والتعاقدية. 

كما يُستبعد غير الحاصلين على الجنسية المصرية، نظرًا لأن هذه المشروعات مخصصة لدعم المواطنين فقط. 

كذلك، لا يُسمح للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا بالتقديم ضمن فئة محدودي الدخل، وفق الضوابط المعلنة، إلى جانب استبعاد من لا يقيمون في نفس المدينة أو المحافظة التي تُطرح بها الوحدات، وذلك لضمان توجيه المشروعات لخدمة سكان المناطق المستهدفة. 

ومن بين الفئات غير المستحقة أيضًا، كل من سبق له الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في الطروحات السابقة، سواء بالحصول على وحدة سكنية أو دعم تمويلي، حيث تعتمد الدولة مبدأ “الفرصة الواحدة” لتحقيق العدالة في توزيع الوحدات ومنح أكبر عدد ممكن من المواطنين فرصة الاستفادة.

وتأتي هذه الاشتراطات في إطار سياسة تنظيمية تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة، مع ضمان توجيه الدعم إلى الفئات التي تحتاجه فعليًا، خاصة في ظل الطلب الكبير على هذه المشروعات. 

كما تسعى وزارة الإسكان من خلال هذه الضوابط إلى منع التلاعب أو تكرار الاستفادة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة. 

طريقة حجز شقق الإسكان الاجتماعى 

من المتوقع أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، حيث يتم شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز، ثم تسجيل البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

ومن المقرر أن يتم لاحقًا فرز الطلبات وتحديد المستحقين وفقًا للأولويات والمعايير المحددة.

ويُعد مشروع الإسكان الاجتماعي أحد أبرز البرامج الحكومية التي تهدف إلى تحقيق العدالة السكنية، وتوفير بيئة معيشية مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف هذه الوحدات شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة من فئة محدودي الدخل، إذ توفر الدولة أنظمة تمويل عقاري ميسرة بفترات سداد طويلة، مع دعم نقدي مباشر يختلف حسب مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة، وهو ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المتقدمين.

الإسكان الاجتماعى الإسكان الاجتماعى 2026 شقق الإسكان الاجتماعى حجز شقق الإسكان الاجتماعى أخبار الإسكان الاجتماعى

الفاروميو
الفاروميو
الفاروميو

شيري TIGGO V
شيري TIGGO V
شيري TIGGO V

نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎
نيسان ‏GT-R R36‎

حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات
حيلة بسيطة هتخلصك من النمل والصراصير نهائيًا بدون مبيدات

