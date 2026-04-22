شقق الإسكان 2026.. الشروط والأسعار وطريقة التقديم الإلكتروني

يشهد ملف الإسكان في مصر اهتمامًا متزايدًا خلال الفترة الحالية، مع ترقب المواطنين لطرح شقق الإسكان 2026، والذي يُعد واحدًا من أكبر الطروحات السكنية المنتظرة ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات الاجتماعية.

ويأتي هذا الطرح في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتوسيع رقعة العمران وتلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الجديدة.

تفاصيل الطرح السكني الجديد

تستعد وزارة الإسكان للإعلان عن طرح نحو 48 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مشروعات الإسكان، موزعة على عدد من المدن الجديدة بمساحات متنوعة تناسب الأسر والشباب.

وتختلف أسعار الوحدات بحسب الموقع ومستوى التشطيب، حيث يتراوح سعر المتر المربع بين 10 آلاف و35 ألف جنيه، وفقًا لطبيعة كل مشروع وموقعه الجغرافي ومستوى الخدمات المتاحة به.

ويأتي هذا الطرح استكمالًا لسلسلة من المشروعات السكنية التي تستهدف تحقيق التوازن في سوق العقارات، وتوفير بدائل متنوعة أمام المواطنين، مع التركيز على أنظمة سداد مرنة تمتد لسنوات طويلة لتسهيل التملك.

طريقة حجز شقق الإسكان 2026

يتم التقديم على الوحدات السكنية بشكل إلكتروني كامل من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط:

https://www.hdb-egy.com/online_booking/

ويتيح البنك للمواطنين إمكانية الاطلاع على كراسة الشروط إلكترونيًا، والتي تتضمن جميع تفاصيل الطرح من أسعار، ومواقع، وأنظمة سداد، ومواعيد التقديم.

خطوات التقديم بالتفصيل

تتم عملية الحجز من خلال مجموعة من الخطوات الإلكترونية المنظمة، وتشمل:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التعمير والإسكان.

اختيار خدمة "إنشاء حساب جديد".

إدخال البيانات الأساسية مثل الاسم رباعي، اسم الأب، الرقم القومي، وكلمة المرور.

استكمال البيانات الشخصية مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل الضغط على "التالي".

تفعيل الحساب لاستكمال إجراءات الحجز واختيار الوحدة المناسبة عند فتح باب التقديم.

شروط الحجز

حددت وزارة الإسكان وبنك التعمير والإسكان مجموعة من الشروط الأساسية للتقديم على الوحدات، أبرزها:

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

الالتزام الكامل بالشروط الواردة في كراسة الطرح الرسمية.

عدم الاستفادة السابقة من مشروعات الإسكان الاجتماعي أو أي وحدات مدعومة في حال اشتراط ذلك.

استكمال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح أثناء التسجيل الإلكتروني.

أنظمة السداد والتسهيلات

يأتي الطرح الجديد ضمن سياسة الدولة لتوفير وحدات سكنية بنظم سداد ميسرة، قد تمتد لفترات طويلة تصل إلى عدة سنوات، بما يخفف العبء المالي على المواطنين ويتيح فرص تملك أوسع، خاصة لفئة الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل.

ويمثل طرح شقق بنك التعمير والإسكان 2026 خطوة جديدة ضمن استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتوفير سكن ملائم للمواطنين، مع الاعتماد على التحول الرقمي في إجراءات الحجز والتقديم، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى الوحدات السكنية في مختلف المدن الجديدة.