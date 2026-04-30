تطوير هيكل العام الدراسي ونظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية

في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الياباني، عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا، اليوم، مع وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وذلك لبحث سبل الاستفادة من التجربة اليابانية في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وتطوير نظم التعليم داخل المدارس المصرية اليابانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم (EJEP)، ووفد هيئة JICA (جايكا) الذي يضم كل من الدكتور تاناكا شينشيرو، مستشار التعليم، والسيد إيبيساوا يو، الممثل الرئيسي لمكتب جايكا في مصر، والسيد يازاكي جينتارو، الممثل الأول عن الهيئة، والسيدة إيشينو ساياكو من إدارة التعليم بالمقر الرئيسي.

كما حضر اللقاء من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السيدة نيفين حمودة، مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الوزير لشؤون جودة التعليم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، أن التعاون القائم بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA (جايكا) يُعد ركيزة هامة في مسار تطوير التعليم، لما يتيحه من تبادل للخبرات، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وبناء نموذج تعليمي حديث يُلبي احتياجات الطلاب ويواكب متطلبات المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تحرص على تعزيز التعاون بشكل كامل مع هيئة (جايكا) في تطوير المنظومة التعليمية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية الدولية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الطلاب.

واستعرض الوزير محمد عبد اللطيف، خلال اللقاء، تفاصيل قصة نجاح المدارس المصرية اليابانية، والتي يبلغ عددها حاليًا 79 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف مواصلة التوسع في أعداد المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.

التوسع في برامج تدريب المعلمين خاصة دبلومة “التوكاتسو” لرفع كفاءة المدرسين

وأشاد الوزير بالدور المحوري لأنشطة "التوكاتسو" في بناء شخصية الطالب المصري، وتعزيز مهاراته الحياتية والسلوكية، مؤكدًا أن التجربة أثبتت نجاحها في خلق بيئة تعليمية قائمة على التفاعل والمشاركة، وتنمية روح التعاون والانضباط لدى الطلاب، كما تفتح آفاقًا جديدة للنمو المهني أمام المعلمين، مؤكًدا أن النظام التعليمي للمدارس المصرية اليابانية يشهد تطورًا مستمرًا قائمًا على بناء كوادر تعليمية قوية، وتسعى الوزارة إلى التوسع في برامج تدريب المعلمين، خاصة دبلومة "التوكاتسو"، لرفع كفاءة المعلمين وتعزيز قدراتهم على تطبيق الأنشطة التربوية، بما يواكب التوسع في أعداد المدارس.

ومن جانبه، أعرب وفد هيئة JICA (جايكا) عن تقديره لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن التجربة المصرية اليابانية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون الدولي في مجال التعليم، ومشيدًا بالتقدم الملحوظ في تطبيق أنشطة "التوكاتسو" داخل المدارس المصرية اليابانية.

تطوير هيكل العام الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية

وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات ذات الصلة بتطوير منظومة التعليم، فضلا عن بحث آليات تطوير هيكل العام الدراسي بالمدارس المصرية اليابانية، بما يسهم في تحقيق تجربة تعليمية أكثر فاعلية، ويدعم جودة التدريس داخل الفصول.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من التجربة اليابانية، ودعم توجهات الدولة نحو تحقيق تعليم عالي الجودة.