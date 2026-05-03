هالاند عن صلاح: سجل فينا كثيرًا وكان محبطًا.. وأحتفظ بقميصه في منزلي

أشاد النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بالمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، مؤكدًا إعجابه الكبير بما يقدمه داخل الملعب.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: "انظروا إلى ما يفعله صلاح، الأهداف التي سجلها، لا أعرف عددها بالتحديد لكنها كانت كثيرة، وبعضها كان حاسمًا، بالإضافة إلى الكثير منها ضدنا، وهو ما كان محبطًا أحيانًا".

وأضاف: "لكن التنافس معه كان رائعًا للغاية، وأنا محظوظ لأن لدي قميصه في منزلي".

وتعكس تصريحات هالاند حجم التقدير المتبادل بين النجمين، في ظل المنافسة القوية التي تجمع بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُعد كل منهما من أبرز المهاجمين في العالم خلال السنوات الأخيرة.