سعر ومواصفات اي كار 03T موديل 2026 في السوق السعودي

تضم السوق السعودية مجموعة كبيرة من الإصدارات الرياضية، ومنها iCAR 03T موديل 2026، والتي تعد واحدة من السيارات التي تنتمي إلى فئة الاستخدامات المتعددة SUV ذات الأداء الكهربائي.

أبعاد سيارة اي كار 03T موديل 2026

تعتمد اي كار 03T على هيكل رياضي ضخم، حيث يبلغ طول السيارة 4503 مم، مع عرض يصل إلى 1950 مم وارتفاع عند 1815 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2783 مم.

كما توفر السيارة خلوصًا أرضيًا يبلغ 220 مم، وتأتي السيارة بإضاءة أمامية وخلفية تعمل بالكامل بتقنية LED، إضافة إلى مصابيح نهارية، كما تعتمد على عجلات بقياس 21 بوصة في الأمام والخلف.

محرك اي كار 03T موديل 2026

تعتمد اي كار 03T موديل 2026 على نظام كهربائي ممتد المدى REEV، مع محركين كهربائيين ومحرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر يعمل كموسع للمدى، مع الاعتماد على نظام دفع كلي للعجلات.

وتولد المنظومة قوة إجمالية تبلغ 422 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 505 نيوتن متر، وبهذه القدرات تستطيع الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولًا إلى 100 كم/س خلال 5.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 170 كم/س.

وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 34.31 كيلوواط ساعة، توفر مدى قيادة كهربائي يصل إلى 144 كم، في حين يبلغ المدى الإجمالي للسيارة نحو 801 كم عند استخدام نظام المدى الممتد، كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن رفع مستوى الشحن من 30 إلى 80% خلال 20 دقيقة.

اي كار 03T موديل 2026 ومواصفات الحماية

تضم السيارة اي كار 03T موديل 2026 مجموعة من تقنيات السلامة وأنظمة دعم السائق، تشمل المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الثبات الإلكتروني، إلى جانب التحكم في قوى الجر.

كما زودت السيارة بأنظمة مساعدة للقيادة على المرتفعات والمنحدرات، مع نظام مراقبة النقطة العمياء لتقليل مخاطر تغيير المسار، وتتوفر أيضًا حساسات ركن خلفية وكاميرا محيطية بزاوية 540 درجة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية لتعزيز مستويات الحماية.

مقصورة اي كار 03T موديل 2026

تحمل مقصورة اي كار 03T موديل 2026 مجموعة من التجهيزات، حيث تأتي السيارة بشاشة معلومات وترفيه قياس 15.6 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكيًا، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 9.2 بوصة.

كما تضم السيارة نظام صوتي مكونًا من 8 سماعات، مع إضاءة داخلية محيطية، وتتوفر المقاعد الكهربائية ضمن التجهيزات الأساسية، إضافة إلى شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ومكيف هواء متعدد المناطق.

سعر سيارة اي كار 03T موديل 2026 في السوق السعودي

ويبدأ سعر السيارة في السعودية من 133,285 ريالا.