سعر فورد برونكو RTR ROVR في السعودية

أعلنت شركة فورد عن طرازها الجديد فورد برونكو RTR ROVR ، وتنتمي برونكو RTR ROVR لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، رانجلر روبيكون 392 ولاند روفر ديفندر 110 المعدلة، و برونكو رابتور.

سيارة فورد برونكو RTR ROVR الـ suv الجديدة

مواصفات فورد برونكو RTR ROVR

زودت سيارة فورد برونكو RTR ROVR بالعديد من المميزات من ضمنها، طلاء ميستيكروم يتغير لونه حسب زاوية الضوء، وبها شبكة أمامية فريدة من RTR، وحامل أمتعة علوي مجهز بإضاءة LED قوية، وبها صدادات أمامية وخلفية قصيرة لتحسين زوايا الاقتراب، وبها إطارات نيتو ريكون جرابلر العملاقة مقاس 37 بوصة .

بالاضافة إلى ان سيارة فورد برونكو RTR ROVR بها جلد RTR الفاخر، ومقاعد توفر راحة استثنائية للرحلات الطويلة مع الحفاظ على الأزرار الوظيفية والتقنيات المتطورة من فورد، وبها ألواح MOLLE على النوافذ الخلفية التي تحجب الرؤية الجانبية .

محرك فورد برونكو RTR ROVR

تحصل سيارة فورد برونكو RTR ROVR على قوتها من محرك 6 سلندر سعة 2700 سي سي تيربو، وتنتج قوة 330 حصانا، وعزم دوران 563 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثوان.

سعر فورد برونكو RTR ROVR

تباع سيارة فورد برونكو RTR ROVR في سوق السيارات السعودي بسعر 430 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة فورد في صناعة السيارات

تأسست شركة فورد للسيارات على يد هنري فورد عام 1903 في ديترويت، وأحدثت ثورة في الصناعة بتقديم خطوط التجميع المتحركة عام 1913، وبفضل طراز "T" عام 1908، جعلت فورد السيارات بمتناول الطبقة المتوسطة، لتصبح اليوم واحدة من أكبر مصنعي السيارات عالمياً، وتركيز حاليا على السيارات الرياضية والمركبات التجارية.