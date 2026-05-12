قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم في قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العالم 2026
نهج إجرامي .. البرلمان العربي يدين تسلل عناصر إيرانية إلى جزيرة بوبيان الكويتية
الذهب يفقد مكاسبه.. ومفاجأة في قيمة عيار 21 الآن
البنتاجون: الحرب الأمريكية على إيران كلفت نحو 29 مليار دولار
واشنطن تايمز : سول في مأزق بعد تعرض ناقلة نفط كورية لهجوم بمسيرّتين بالخليج
كيفيه تقديم تظلم سكن لكل المصريين 7
وزير الخارجية الأوكراني: إمدادات الأسلحة الأمريكية مستمرة
تتوعد برد حاسم على أي هجوم جديد.. إيران: على العدو الإذعان لحقوق شعبنا
للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
إيران: تفكيك 5 خلايا تضم 20 عنصرًا مرتبطين بجماعات إرهابية ومهربين سلاح
بعد تضييق الخناق على فنزويلا.. ترامب يفتح باب التفاوض مع كوبا
البابا تواضروس للرئيس الكرواتي: كنيستنا وطنية وتعيش أزهى عصور المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الناتو: الجبل الأسود حليف قوي.. ومنطقة البلقان تمثل عمقا إستراتيجيا للحلف

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي
أ ش أ

 أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن جمهورية الجبل الأسود تمثل حليفاً حيوياً ومحورياً داخل الحلف..مثمناً دورها المستمر في تعزيز منظومة الأمن والاستقرار في منطقة غرب البلقان فضلاً عن مساهماتها الفاعلة في المهام الدفاعية وحفظ السلام الدولية.

وقال روته - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الجبل الاسود ميلويكو سباييتش في بودغوريتسا اليوم/الثلاثاء/ - "إن جمهورية الجبل الأسود أصبحت منذ نحو تسع سنوات (عندما رفع علم الجبل الاسود لأول مرة في مقر الناتو ) عضواً قيّماً في العائلة عبر الأطلسية”.

وأضاف : أن الجبل الأسود لديها 31 حليفاً وصديقاً إلى جانبها لضمان أمنها .. موضحاً أن الطائرات اليونانية والإيطالية تواصل حماية مجالها الجوي.

وأشار إلى أن الجبل الاسود لا تكتفي بالاستفادة من مظلة الأمن الجماعي بل تسهم أيضاً في تصدير الأمن من خلال نشر قوات ضمن قوات الناتو البرية المتقدمة في لاتفيا وبلغاريا، والمشاركة في قوة «كفور» التابعة للحلف في كوسوفو.

وشدد روته على أن منطقة غرب البلقان تحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للناتو.. قائلا : "إن الحلف يدعم التعاون البنّاء في المنطقة ولن يسمح بعودة مشكلات الماضي".

وأضاف : إن هناك أطرافاً تحاول دفع غرب البلقان إلى الوراء وتعطيل التقدم وزعزعة الاستقرار" .. مشيراً إلى أن الناتو سيواجه أي أنشطة خبيثة على أراضيه.

وفيما يتعلق بالبيئة الأمنية الأوسع.. أكد الأمين العام للناتو أن العالم أصبح أكثر خطورة في ظل استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وتقلب الأوضاع في الجوار الجنوبي للحلف.. موضحا أن دول الناتو مطالبة بزيادة الاستثمار الدفاعي، وتعزيز الإنتاج العسكري، ومواصلة دعم أوكرانيا.

ورحب روته بإنفاق الجبل الأسود أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع..داعياً إياها إلى الحفاظ على هذا الزخم..معربا عن تقديره لدعمها لأوكرانيا بما في ذلك تقديم معدات عسكرية والمساهمة في حزمة المساعدة الشاملة التابعة للناتو وصناديق الدعم المرتبطة بها.

وحول مستقبل الناتو في ظل انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستوى مساهمة بعض الحلفاء في الأمن الجماعي .. أعرب الأمين العام للحلف عن تفاؤله الشديد بمستقبل الناتو .. قائلاً : "إن ضغوط ترامب أسهمت في دفع جميع الحلفاء إلى بلوغ مستوى إنفاق دفاعي لا يقل عن 2%، بما في ذلك اقتصادات كبرى مثل كندا وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا".

وأضاف روته : أن قمة لاهاي شهدت اتفاقاً جماعياً على التحرك نحو إنفاق دفاعي يبلغ 5%، منها 3.5% للدفاع الأساسي..معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية ليس فقط لموازنة الإنفاق مع الولايات المتحدة بل أيضاً لتعزيز قدرة الحلف على الدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا وأي تهديدات مستقبلية أخرى.

وأشار الأمين العام للحلف إلى أن قمة الناتو المقبلة في أنقرة، المقررة فى شهر يوليو المقبل، ستركز على إبقاء أوكرانيا في أقوى وضع ممكن، وتحويل التعهدات المالية الجديدة إلى قدرات دفاعية ملموسة، إضافة إلى تطوير القاعدة الصناعية الدفاعية على جانبي الأطلسي.

الناتو جمهورية الجبل الأسود حليفاً محورياً

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أسعار الذهب تشتعل في مصر.. هل يقترب الجرام من 7500 جنيه؟

وزير التربية والتعليم

7 مفاجآت سارة لطلاب المدارس العام الدراسي المقبل|ماذا قرر وزير التعليم؟

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض في مصر.. والشعبة تكشف مفاجأة في عيد الأضحى

أسعار البنزين

بعد ارتفاعات النفط.. أسعار البنزين في مصر اليوم الثلاثاء 12مايو

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟

هل يجوز للمضحي الاحتفاظ بكامل لحم الأضحية في منزله ؟ .. أمين الفتوى يجيب

القاضي المتهم بقتل طليقته

انتظرتها أكثر من 9 ساعات على المقهى المقابل لمنزلها.. ماذا قال القاضي المتهم بقتل طليقته؟

أسعار الدواجن اليوم

أقل من 90 جنيها.. أسعار الدواجن والفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

الشيبي

شبانة: حظ اتحاد الكرة "الأسود" إن ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي

ترشيحاتنا

الدكتور شريف باشا

البرلمان يفتح ملف أدوية نفقة الدولة.. ورئيس صحة النواب: لا بد من محاسبة المسئول عن تأخر وصول العلاج للمرضى

المهندس إيهاب محمود

حزب الجيل: خطاب السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" جسّد دبلوماسية التنمية

المستشار حسين أبو العطا

حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي في قمة "إفريقيا - فرنسا" أكدت أن السلام محور التنمية

بالصور

إصابة 13 شخص في انقلاب سيارة ميكروباص بترعة بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

دهون البطن لا ترتبط بكثرة الطعام فقط.. أسباب خفية وراء الكرش

أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت
أسباب تراكم دهون البطن رغم الدايت

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص .. شهية ولذيذة

طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
طريقة عمل مكرونة وايت صوص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرائب؟

فيديو

المتهم

ارتكب 5 وقائع.. القبض على المتهم بالنصب على سيدة والاستيلاء على أموال من حسابها في البحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ما وراء زيارة ترامب للصين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : أبطال الليل وآخره !

المزيد