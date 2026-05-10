قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكك حديد مصر أمام نقل النواب: زيادة 12.5% في التذاكر و 50 جنيهًا فقط لقطارات الـVIP
الحرب بالشرق الأوسط تدفع ملايين البريطانيين لتخزين النقود الورقية والمواد الغذائية
النيل يخطف طالب الإعدادية بالبلينا في سوهاج
8 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق مصنع قطن في الصف
وزير الخارجية يشارك فى فعالية ترويجية لمنصة «حافز» والإعلان عن الجولات التعريفية بالمحافظات
خامنئي يصدر توجيهات جديدة: مواصلة العمليات والرد الحاسم على أي تحرك معاد
الصحة اللبنانية: شهيدان وخمسة جرحى من المسعفين اليوم
بعد الزيادات عالميا.. سعر البنزين والسولار اليوم
موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مايو 2026.. رابط مباشر للاستعلام
بالمجان.. توقيع الكشف الطبي على 840 مواطنًا في كفر الشيخ
الإمارات تعيد الدراسة الحضورية بالمدارس والجامعات في هذا الموعد
مساعدات إنسانية إماراتية جديدة تصل إلى غزة ضمن “الفارس الشهم 3”
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مورينيو يكسر الصمت بشأن ريال مدريد.. ورسالة غامضة تفتح باب العودة إلى سانتياجو برنابيو .. ماذا قال ؟

مورينيو
مورينيو

عاد البرتغالي جوزيه مورينيو ليتصدر المشهد الأوروبي مجددًا بعدما خرج بتصريحات جديدة حسم من خلالها موقفه من الأنباء المتداولة حول إمكانية عودته إلى تدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل في ظل حالة الاضطراب التي يعيشها النادي الملكي خلال الفترة الأخيرة.

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا كبيرًا في التقارير الإسبانية التي ربطت اسم “ السبيشيال وان ” بالعودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو وسط حديث عن رغبة إدارة ريال مدريد في الاستعانة بخبراته لإنقاذ الفريق بعد موسم مضطرب شهد العديد من الأزمات الفنية والإدارية.

مورينيو ينفي التواصل مع ريال مدريد

وفي أول رد مباشر على تلك الأنباء نفى مورينيو وجود أي اتصالات رسمية بينه وبين إدارة ريال مدريد مؤكدًا أن كل ما يتم تداوله حتى الآن لا يتجاوز حدود التكهنات الإعلامية.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية إنه لم يتحدث مع رئيس ريال مدريد أو أي مسؤول داخل النادي بشأن فكرة العودة مشددًا على أن الواقع مختلف تمامًا عما يتم تداوله في وسائل الإعلام.

وأوضح مورينيو أن قرارات الرحيل أو الانتقال في عالم كرة القدم لا ترتبط فقط برغبة المدربين أو اللاعبين بل تعتمد بالأساس على تحركات الأندية ورغبتها الرسمية في بدء المفاوضات.

وأضاف أن تركيزه الحالي ينصب بالكامل على مهمته مع بنفيكا خاصة مع اقتراب الموسم من نهايته مؤكدًا أنه لا يرغب في الدخول بأي نقاشات تتعلق بمستقبله قبل الانتهاء من المباريات المتبقية.

رسالة غامضة 

ورغم نفيه وجود مفاوضات مع ريال مدريد فإن مورينيو ترك الباب مفتوحًا أمام احتمالية الرحيل عن بنفيكا عقب نهاية الموسم الجاري بعدما أشار إلى أنه سيكون منفتحًا على الحديث بشأن مستقبله بعد مواجهة إستوريل المقبلة.

تصريحات المدرب البرتغالي اعتبرها كثيرون بمثابة رسالة غير مباشرة تؤكد أن مستقبله لا يزال قابلًا للتغيير خصوصًا في ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به من عدة أندية أوروبية تبحث عن مشروع جديد بخبرة مدرب يمتلك تاريخًا طويلًا في البطولات الكبرى.

ريال مدريد يعيش موسمًا مشتعلًا

وتأتي الأنباء المرتبطة بمورينيو في توقيت حساس للغاية داخل ريال مدريد بعدما عاش الفريق واحدًا من أكثر مواسمه توترًا خلال السنوات الأخيرة.

وعانى النادي الملكي من تراجع واضح على مستوى النتائج والأداء إلى جانب تصاعد الأزمات داخل غرفة الملابس وهو ما أثار حالة من القلق بين جماهير الفريق قبل المرحلة الحاسمة من الموسم.

ووصلت الأزمات إلى ذروتها بعد انتشار تقارير تحدثت عن وقوع مشادة قوية بين الثنائي أوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي في مشهد عكس حجم الضغوط التي يعيشها الفريق في الفترة الحالية.

كما ارتبط اسم المدرب الإسباني ألفارو أربيلوا بإمكانية الرحيل عن منصبه مع نهاية الموسم في ظل تزايد الانتقادات الموجهة للجهاز الفني بعد النتائج الأخيرة.

لماذا يعود اسم مورينيو دائمًا؟

ويبقى اسم مورينيو حاضرًا بقوة كلما دخل ريال مدريد في دوامة الأزمات نظرًا لما تركه المدرب البرتغالي من بصمة قوية خلال فترته الأولى مع النادي بين عامي 2010 و2013.

وخلال تلك الحقبة نجح مورينيو في إعادة الشخصية التنافسية لريال مدريد محليًا وأوروبيًا وحقق لقب الدوري الإسباني التاريخي موسم 2011-2012 برصيد 100 نقطة إلى جانب كسر هيمنة برشلونة بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا آنذاك.

كما ارتبطت فترته مع ريال مدريد بالعديد من اللحظات المثيرة والصدامات القوية سواء داخل الملعب أو خارجه وهو ما جعل شخصيته الاستثنائية جزءًا من ذاكرة جماهير النادي الملكي.

ورغم نفي مورينيو الرسمي لأي تواصل مع ريال مدريد حتى الآن فإن الغموض لا يزال يحيط بمستقبله خاصة مع استمرار التكهنات حول إمكانية حدوث تغييرات كبرى داخل النادي الإسباني خلال الصيف المقبل.

ويبقى السؤال مطروحًا بقوة داخل الأوساط الرياضية الأوروبية: هل يعود السبيشيال وان إلى ريال مدريد لولاية ثانية أم أن تصريحات مورينيو الأخيرة مجرد محاولة لإبعاد الضغوط والتركيز على نهاية الموسم؟

جوزيه مورينيو مورينيو تدريب ريال مدريد ريال مدريد النادي الملكي السبيشيال وان بنفيكا جوارديولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو دياب ويسرا

مبحبش حد يقولي كده.. عمرو دياب يعلق على إحراجه لـ يسرا

دواجن بيضاء

أنهت سلسلة الارتفاعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق

مرتبات

رسميا صرف مرتبات شهر مايو 2026 في هذا الموعد..ماذا فعلت الحكومة للموظفين قبل العيد؟

دواجن وبيض

أخيرًا تراجعت.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الدعم النقدي بدل العيني.. هل ينجح في تخفيف الأعباء؟

وداعا بطاقات التموين قريبًا.. الحكومة تقترب من حسم الملف الأكثر حساسية في منظومة الدعم

موتوسيكلان طلاب مغتربين يختفيان ويتركان حلما معلقا.. والضحايا يروون التفاصيل

سرقة حلم طالبين مغتربين بجامعة حلوان .. تفاصيل مأساوية بعد ضياع مصدر إكمال دراستهم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من رمال مثيرة للأتربة

خوان بيزيرا

معًا سنكون الأقوى.. خوان بيزيرا يوجّه رسالة قوية عقب خسارة الزمالك أمام اتحاد العاصمة

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك في الطريق للقاهرة بعد خسارة ذهاب الكونفدرالية

ريال مدريد

أرقام الكلاسيكو.. ريال مدريد يتفوق تاريخيًا على برشلونة

هانز فليك

صدمة قبل الكلاسيكو.. وفاة والد هانز فليك ومدرب برشلونة يقرر قيادة الفريق

بالصور

بمشاركة 30 دولة.. قوات الصاعقة تشارك في فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب FLINT LOCK – 2026 بدولتي ليبيا وكوت ديفوار

إزالة 81 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

جولة

حماية الطفل بالشرقية تستقبل 295 بلاغا وتنظم 75 ندوة توعوية

فيديو الشرقية

هدّد زوجته واتهمها بالخيـ ـانة .. تفاصيل فيديو السـ.كـين بالشرقية تُثير الجدل | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر الكبيرة.. حين تصمت الدول وتتحدث المواقف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهوية المصرية في مواجهة مخططات التفكيك الثقافي

المزيد