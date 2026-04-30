مورينيو: أتمنى تتويج البرتغال.. لكن البرازيل الأوفر حظا مع كارلو

أكد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن منتخب البرازيل يُعد المرشح الأبرز للتتويج بلقب كأس العالم، مشيرًا إلى أن وجود المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يمنح "السيليساو" أفضلية كبيرة، خاصة في الأدوار الإقصائية.

وأوضح مورينيو أنه يتمنى بالطبع فوز منتخب البرتغال باللقب، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات وعناصر مميزة قادرة على المنافسة بقوة في البطولة.

وأضاف أن تأثير أنشيلوتي سيكون حاسمًا، مؤكدًا أن البرازيل بدون المدرب الإيطالي تختلف كثيرًا عن مستواها معه، خاصة في المراحل الحاسمة، حيث يمتلك خبرات كبيرة في إدارة المباريات الكبرى.

وأشار مورينيو إلى أن البعض يشكك في قدرة البرازيل على التتويج، لكنه يرى أن وجود مدرب بحجم أنشيلوتي قد يغير المعادلة تمامًا، ويجعل المنتخب البرازيلي المرشح الأوفر لحصد اللقب العالمي.