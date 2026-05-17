الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمانية: مشروع الدلتا الجديدة يُعد نقلة نوعية في ملف التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغدائي

داليا الاتربي
حسن رضوان

أكدت داليا الأتربي عضو مجلس الشيوخ أن مشروع الدلتا الجديدة بالضبعة يمثل أحد أهم المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الدولة المصرية في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرات الدولة الإنتاجية والزراعية، مشيرة إلى أن المشروع يعكس حجم الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في الرقعة الزراعية واستصلاح ملايين الأفدنة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالغذاء وسلاسل الإمداد.

وقالت “الأتربي” في بيان لها اليوم، إن مشروع الدلتا الجديدة يعد نقلة نوعية في ملف التنمية الزراعية، خاصة أنه يعتمد على أحدث نظم الري والتكنولوجيا الزراعية الحديثة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية، الأمر الذي يدعم خطط الدولة لتقليل فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

 زيادة الرقعة الزراعية

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن أهمية المشروع لا تقتصر فقط على زيادة الرقعة الزراعية، وإنما تمتد إلى تحقيق تنمية شاملة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة، إلى جانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشادت الأتربي بحجم الإنجازات التي حققتها الدولة في قطاع الزراعة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن تلك المشروعات العملاقة تعكس رؤية استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة للأجيال القادمة

