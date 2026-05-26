إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال بدأ تعبئة جنوده لتكثيف عملياته في لبنان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بأن جيش الاحتلال بدأ في تعبئة جنوده بهدف تكثيف عملياته في لبنان.



وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن جيش الاحتلال طلب من الجنود الذين سرحوا في الأيام الأخيرة الالتحاق بالخدمة الاحتياطية فورا.

وفي وقت سابق أفاد مصدر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لدعم إسرائيل في حال قررت تصعيد العمليات العسكرية ضد حزب الله، بحسب موقع أكسيوس.

وأشار الموقع إلى أن مسئولا أمريكيا أوضح أن إدارة ترامب ستدعم تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية ردا على انتهاكات حزب الله لوقف إطلاق النار، على حد وصفه.

وأضاف المسئول الأمريكي: "لا نتوقع من إسرائيل أبدا أن تتسامح مع الهجمات على قواتها ومدنييها".

ويعتقد المصدر المسئول أن حزب الله تجاهل الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار على إسرائيل، بما في ذلك الإنذار الأخير.

كما أشار المصدر إلى أن حزب الله "يحاول عرقلة المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل".