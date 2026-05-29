الكرملين يكشف شرط روسيا لتحقيق السلام مع أوكرانيا

أكدت مؤسسة الرئاسة الروسية الكرملين أن أوروبا طرف في النزاع حالياً ولا يمكنها أن تلعب دور وسيط في أوكرانيا.

كما وصف الكرملين في بيان له رفض الاتحاد الأوروبي الدخول في حوار مع روسيا بأنه أكبر حماقة.

وقال : ليس من المقرر عقد لقاء منفصل بين بوتين ونائب رئيس الوزراء الأرميني غريغوريان في أستانا لكن بإمكانهما التحادث إذا رأيا ذلك ضرورياً.

وأضاف الكرملين : نقيّم بشكل إيجابي قرار رئيس الوزراء المجري الجديد ماغيار برفض تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وتابع : السلام في أوكرانيا سيتحقق بشكل أسرع إذا توقفت جميع الدول عن تزويد كييف بالأسلحة.

كما وصف الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأنه شكل متقدم من أشكال التكامل الذي يجلب فوائد عظيمة للدول المشاركة.

وزاد البيان الروسي : لم يصدر أي رد فعل من يريفان حتى الآن على قرار روسيا بتقييد استيراد الطماطم من أرمينيا.

وختم الكرملين بيانه : روسيا تأمل ألا تفقد أوزبكستان اهتمامها بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأن تفكر باتجاه توثيق العلاقات مع الاتحاد