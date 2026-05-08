مفاوضات بيراميدز لضم أقطاي عبد الله.. مصدر مقرب من اللاعب يحسم الجدل

أكد الإعلامي جمال الغندور، نقلًا عن مصدر مقرب من اللاعب أقطاي عبدالله، عدم صحة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الماضية بشأن وجود مفاوضات من جانب نادي بيراميدز للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد المحور»، أن اللاعب لم يتلقَّ حتى الآن أي اتصالات رسمية أو مفاوضات مباشرة من مسؤولي بيراميدز، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الملف لا يتجاوز مجرد اجتهادات أو تكهنات إعلامية لا تستند إلى معلومات دقيقة.

وأضاف أن أقطاي عبدالله يركز بشكل كامل في الوقت الحالي مع فريقه، ولا يشغل نفسه بعروض الانتقالات أو الحديث عن مستقبله، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الحالي وارتباط الفريق بعدد من المباريات المهمة التي تتطلب تركيزًا كاملًا من جميع اللاعبين.

وأشار المصدر، بحسب ما نقله الغندور، إلى أن اللاعب لم يتلقَّ أي عروض رسمية من أي نادٍ آخر حتى هذه اللحظة، سواء داخل مصر أو خارجها، مؤكدًا أن ملف مستقبله سيتم حسمه بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، بالتنسيق مع وكيله وإدارة ناديه، وفقًا لما يخدم مصلحة اللاعب الفنية في المرحلة المقبلة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد، أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات من بعض الأندية للتعاقد مع اللاعب، في ظل المستويات التي يقدمها مؤخرًا، إلا أن أقطاي عبدالله يفضل تأجيل مناقشة أي عروض أو خطوات مستقبلية إلى ما بعد انتهاء الموسم، من أجل الحفاظ على تركيزه الكامل داخل الملعب.