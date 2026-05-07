شبانة لـ بيراميدز: بدلا من منشورات الحسبنة على الحكام.. لوموا أنفسكم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي بيراميدز يتحمل مسؤولية خسارته أمام الزمالك، مشيراً إلى أن النادي لم يطلب حكاماً أجانب للمباراة، ثم انتقد التحكيم بعد الخسارة.

وقال شبانة في تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» على قناة «cbc»: «بيراميدز قعد يغني للتحكيم عشان ميجيبوش حكام أجانب لمباراة الزمالك، وخسر المباراة، وطلع بعد كده قال هدف الزمالك تسلل وبيراميدز لا يلوم إلا نفسه.

وأوضح أن هناك توجيهاً من الإدارة للاعبين بالخروج وانتقاد الحكام على وسائل التواصل الاجتماعي».

وأشاد شبانة بلاعب وسط بيراميدز مهند لاشين، قائلاً: «مهند لاشين واحد من أفضل لاعبي الدوري المصري هذا الموسم، ولو اخترنا أفضل خمسة لاعبين سيكون ضمنهم.

لكنني أقول له: لو عايز تلوم حد على التحكيم، تلوم نفسك، لأن إدارة النادي لم تطلب حكاماً أجانب لمباراة الزمالك، والإدارة خرجت نفت أنها طلبت حكاماً، وقالت إنها مجرد استفسار».

وأضاف شبانة منتقداً ازدواجية المعايير: «مع الأهلي، بيراميدز يصعد ويهدد بسحب الاستثمارات، لكن مع الزمالك الأمور تكون مختلفة».