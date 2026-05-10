طارق يحيى يعلق على أداء معتمد جمال: استوى فنيًا وأدار المباراة بذكاء

أشاد نجم الزمالك السابق طارق يحيى بالمستوى الفني الذي ظهر به معتمد جمال، مؤكدًا أنه أصبح أكثر نضجًا في إدارة المباريات.

وقال طارق يحيى، خلال ظهوره ببرنامج “الفيلسوف” الإذاعي: “معتمد جمال استوى وبقى ناضج فنيًا، وبيعجبني تبديلاته وتشكيله وتدخلاته في المباراة ووقفته على الخط”.

وأضاف: “كان واقف صاحي مش نايم على الخط، وعايش ومعايش اللاعبين أجواء المباراة، وقدم مباراة ممتازة، وعجبتني طريقة اللعب”.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.