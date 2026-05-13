شوبير يكشف قرارات الأهلي الجديدة في ملفي التعاقدات والاسكاوتنج

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي حسمت بشكل نهائي ملف إعادة هيكلة منظومة التعاقدات، بعدما استقرت على تعيين عصام سراج الدين مديرًا للتعاقدات، مع إسناد مسؤولية لجنة الاسكاوتنج إلى التونسي أنيس بوجلبان، في خطوة تستهدف تطوير آليات اكتشاف المواهب ودعم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «مع شوبير» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، إن الأهلي يتعامل بهدوء شديد مع ملف الصفقات الجديدة، مشددًا على أن الإدارة لن تتسرع في حسم أي تعاقدات، وإنما ستتحرك وفق رؤية فنية دقيقة لاختيار اللاعبين الأنسب لاحتياجات الفريق.

كما تطرق شوبير إلى الانتقادات التي تعرض لها عدد من مسؤولي الأهلي السابقين، وعلى رأسهم أمير توفيق، بالإضافة إلى الدكتور خالد محمود، قبل انتقالهما للعمل ضمن الجهاز الإداري والطبي في أهلي جدة.

وأضاف أن الانتقادات امتدت أيضًا إلى أسامة هلال، في ظل الجدل المستمر حول ملفات التعاقدات واكتشاف المواهب داخل القلعة الحمراء.