قرارات حاسمة..تفاصيل جولة وكيل وزارة الرياضة بمركز شباب سموحة

أجرت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، جولة مسائية مفاجئة بمركز شباب سموحة، برفقة حازم الرفاعي، مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة.

وتفقدت وكيل الوزارة الملاعب وصالات الأنشطة والمبنى الإداري، كما تابعت انتظام التدريبات المقامة داخل المركز، واطمأنت على سير العمل من خلال الاستماع إلى مشرفي النشاط الرياضي والمشرف المالي وبعض المدربين.

التوسع في تنفيذ البرامج والأنشطة

وأكدت الشريف على ضرورة التوسع في تنفيذ برامج وأنشطة تخدم جميع الفئات، مع التركيز على تنفيذ أنشطة متنوعة للمرأة داخل المركز بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، بما يعزز دور المركز في خدمة المجتمع.

كما حرصت على الاستماع إلى أعضاء المركز المشاركين في التدريبات، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، ضمن جهود التطوير المستمر وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

التحاور مع أولياء الأمور وتلبية طلباتهم

واستمعت إلى أولياء الأمور الذين طالبوا بنشاط رياضي للمرأة بالمركز بصفة دورية.

هذا وقد أجرت اتصالًا هاتفيًا بالكابتن عبد العظيم شعراوي، رئيس مجلس إدارة المركز، لتلبية طلبات أولياء الأمور، وكلفت مدير الفرع بالمتابعة.

وفي ختام الجولة، وحرصًا على تطبيق معايير الانضباط الإداري والحوكمة، قررت وكيل الوزارة إحالة بعض العاملين بمركز شباب سموحة للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.